Il Veregra Children Winter parte dal teatro La Perla con “La Bella Addormentata?”

«Dopo il rinvio causa maltempo del primo appuntamento, finalmente si parte con la quinta edizione di Veregra Children Winter, la stagione di teatro per bambini e famiglie promossa dall’amministrazione comunale di Montegranaro con la collaborazione di “Proscenio Teatro”, un progetto che, unitamente al “Veregra Children” estivo, ospitato all’interno del “Veregra Street Festival”, completa il forte impegno del Comune per la conoscenza e la diffusione del Teatro tra le nuove generazioni. Un Teatro che questa volta non è solo un momento di spettacolo e intrattenimento, ma anche luogo di crescita, formazione e socialità». E’ quanto annunciano dall’organizzazione della stagione, con in testa Marco Renzi.

Il progetto, infatti, fa parte di Tir-Teatri in Rete, che con le sue trentasette edizioni realizzate è il più grande e longevo circuito di teatro per l’infanzia e la gioventù nella parte sud della Regione Marche.

«Si comincia dunque, sabato 4 febbraio, alle ore 18, con questo progetto speciale del Comune di Montegranaro che – rimarcano dall’organizzazione – si tiene di sabato pomeriggio e che offre alle famiglie la possibilità di abbinare la cena allo spettacolo, infatti, grazie a convenzioni con diversi ristoratori della città, sarà possibile al termine dello spettacolo andare a cena a prezzi assolutamente favorevoli e scontati. In scena una divertentissima versione della celeberrima favola de “La Bella Addormentata nel bosco”, rivista e trasportata nel contesto contemporaneo di un museo delle Favole di tutto il mondo, ambientazione che trasforma il pubblico nell’utente in visita a questa struttura. Spettacolo con grandissima interazione da parte del pubblico, giocato su situazioni inaspettate e divertenti».

L’ingresso è unico: 6 euro sia per i grandi che per i piccoli.

Per gruppi prenotati superiori alle 10 persone ci sarà uno sconto che farà scendere il singolo costo a 5 euro a persona, stesso discorso per chi deciderà di festeggiare il compleanno a teatro. A tutto il pubblico verrà consegnato all’ingresso un numero e prima dello spettacolo ci sarà l’estrazione di tre libri al fine di promuovere la lettura tra le nuove generazioni.

«Ricordiamo che sarà possibile acquistare il biglietto d’ingresso al botteghino del teatro a partire dalle ore 16, oppure prenotarlo telefonicamente presso “Proscenio Teatro” ai seguenti numeri: 0734-440348 dal lunedì al venerdì ore 9/14, in altri orari 335-5268147. Apertura biglietteria Teatro “La Perla” ore 16. Ingresso in sala a partire dalle ore 17,30. Inizio spettacolo ore 18.