Personale del Servizio sanitario, passa la PdL per favorirne l’insediamento nei Comuni del cratere

Votata oggi in Consiglio la Proposta di legge n.71 a iniziativa dei Consiglieri di FI Marcozzi e Pasqui, e del Consigliere Rinasci Marche, Santarelli sugli “Incentivi all’insediamento nei piccoli comuni dell’entroterra marchigiano di personale dipendente del Servizio sanitario”.

«Quante volte abbiamo affrontato e discusso in merito – spiegano i Consiglieri – allo spopolamento dell’entroterra, un’emorragia che va arrestata per non perdere definitivamente le ricchezze e i saperi di quei borghi che da sempre rappresentano le nostre radici, custodi delle tradizioni e delle eccellenze sotto ogni punto di vista della nostra regione. Oggi abbiamo approvato una Proposta di Legge che va proprio in questa direzione, una legge che promuove infatti l’insediamento di personale dipendente del servizio sanitario, nei piccoli Comuni dell’entroterra marchigiano, a partire da quelli compresi nel cratere sismico. Lo spopolamento, infatti, è purtroppo alimentato anche dal progressivo impoverimento sanitario e chi resta sui territori in questione è sempre più soggetto a difficoltà logistiche e di accesso ai servizi. Spesso si è parlato di carenza di medici, anche di medicina generale, di guardie mediche, di presidi sanitari. Con questa legge si vuole invertire la tendenza promuovendo anche progetti per incentivare la residenzialità e definendo al contempo quali sono i piccoli comuni dell’entroterra con, però, spesso vasti territori e una diffusione sparsa su molti chilometri quadrati della popolazione. Dunque una situazione che, seppur ben nota, va affrontata in maniera complessiva».