“Il risparmio in un volume!”, ecco la pubblicazione di “Crea il Logo” con Carifermo

FERMO - Le pubblicazioni, che saranno consegnate a tutte le scuole che hanno aderito a Crea il Logo, vogliono essere un supporto ulteriore alla riflessione sul tema del risparmio. É possibile partecipare all’ottava edizione fino al 31 marzo

7 Febbraio 2023 - Ore 12:14 ...

È in distribuzione in questi giorni la pubblicazione sulla settima edizione di Crea il Logo (a.s. 2021/2022).

Il volume, stampato presso grafiche Franchellucci, raccoglie un disegno per ogni classe delle scuole primarie delle Regioni Marche e Abruzzo che hanno partecipato all’iniziativa. In copertina è riportato il logo vincitore, realizzato dalla classe IV A della Scuola Primaria Santini (Isc Colmurano) di Loro Piceno, raffigurante una mappa che conduce, attraverso il risparmio, verso la meta finale: uno scrigno in cui racchiudere i momenti importanti della vita. Un elaborato che colpisce per la tecnica usata e per la vivacità dei colori, nonché per il lavoro di riflessione che ha portato gli studenti e le studentesse ad immaginare il risparmio come un viaggio da fare tutti insieme.

Le pubblicazioni, che saranno consegnate a tutte le scuole che hanno aderito a Crea il Logo, vogliono essere un supporto ulteriore alla riflessione sul tema del risparmio.

É possibile partecipare all’ottava edizione fino al 31 marzo (info carifermo.it).