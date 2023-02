Lo strano caso del cantante Sethu: primo al FantaSanremo ma ultimo in gara

GIOCO - Il cantante ligure guida la classifica del fantasy game, dopo la serata di ieri, con 235 punti seguito da Paola & Chiara con 206 e Will con 193. Anna Oxa (48 punti) e Shari (50 punti) sono quelle che, fino ad ora, hanno deluso di più i fantallenatori

10 Febbraio 2023 - Ore 12:32 ...

Al giro di boa della 73esima edizione del Festival di Sanremo anche il FantaSanremo si avvia al suo rush conclusivo con le ultime due serate, quella dedicata alle cover di stasera e il gran finale di domani. A guidare la classifica del fantasy game, dopo la serata di ieri, Sethu con 235 punti seguito da Paola & Chiara con 206 e Will con 193. Il cantante ligure, nonostante il primo posto al Fanta, si trova in fondo alla classifica generale della kermesse musicale sanremese.

Anche ieri sono stati molti gli artisti che, sfruttando le possibilità offerte dai bonus premium e da quelli settimanali, hanno seguito alla lettera il regolamento del gioco per assicurarsi un bel bottino di punti ancora prima della loro esibizione. Il più coraggioso è stato senza ombra di dubbio Will che sfidando il freddo, sapendo inoltre di doversi esibire per ultimo, ha ingannato il tempo facendosi un bagno di notte nel mare di Sanremo. Un bonus che ha regalato ai suoi fantallenatori ben 50 punti. Sempre più frequentato dagli artisti in gara il Bar da Papalina, quartier generale del team del FantaSanremo al Palafiori, per conquistare i 25 punti assegnati all’artista che “lascia un caffè sospeso da Papalina per un altro artista in gara” (Bonus premium Lavazza). Dopo le visite di LDA e Ariete di mercoledì, ieri è stata la volta di Levante, Sethu e Olly. Fra i più attivi nella caccia al bonus I Cugini di Campagna che prima della loro straordinaria esibizione serale (attenzione spoiler) avevano già conquistato 50 punti con i bonus della diretta social con @fantasanremo, della foto con lo sfondo dello zampillo con la scritta Sanremo, della proposta di matrimonio e della coreografia per il loro brano.

Ad aumentare l’attesa della serata per i fantallenatori, l’annuncio, intorno, alle 12.45, del primo dei tre bonus segreti giornalieri: l’artista ringrazia l’orchestra con la Lingua dei Segni Italiana + 20 punti, un bonus creato in collaborazione fra Rai Pubblica Utilità e FantaSanremo per promuovere ulteriormente i valori di inclusione e far arrivare anche al pubblico più giovane l’impegno della Rai come Servizio Pubblico.

LA SERATA

Ad aprire una serata ricca di emozioni fantasanremesi Paola & Chiara che, anche grazie a dei bonus conquistati nel pomeriggio, hanno guadagnato 100 punti aprendo inoltre la strada al bonus giornaliero Lis conquistato poi anche da Ariete, Colla Zio, gIANMARIA, I Cugini di Campagna, LDA, Rosa Chemical, Sethu, Tananai e Gianluca Grignani uno dei protagonisti assoluti della serata. Dopo un avvio shock a causa dell’interruzione del brano per problemi tecnici, un malus da ben -50 punti, Grignani ha reagito da vero rocker sfoderando una performance entusiasmante con, fra l’altro, simboli e gesti pro femminismo, pro LGBTIQIA+e a favore della pace, che gli ha consentito non solo di recuperare l’handicap ma di guadagnare addirittura 90 punti. Insieme a quella di Grignani memorabili anche le esibizioni di Will e dei Cugini di Campagna. Il giovane cantautore veneto infatti, oltre al bagno serale, ha galvanizzato i suoi fantallenatori conquistando 136 punti. Fra i bonus a referto il mitico Bonus Pelù, artista sottrae borsetta o effetto personale a un membro del pubblico (+20), prendendo in prestito un paio di occhiali da sole, ed i 10 punti assegnati all’artista che scende in platea (Bonus premium Crodino). Con 147 punti I Cugini di Campagna hanno praticamente fatto man bassa di bonus. Fra i più divertenti il fiore nei capelli di Silvano Michetti e l’artista spalmato a terra (Bonus premium Philadelphia). Da segnalare anche la prestazione di gIANMARIA che ha conquistato 120 punti, 20 dei quali grazie al Bonus solidale Action Aid assegnato all’artista che porta un ukulele sul palco.

Oltre al -50 per Grignani, sono stati assegnati quattro malus cappello (-5) ad Anna Oxa, Ariete Articolo 31 e Modà; cinque malus per l’artista che si siede a terra o sulle scale agli Articolo 31, Coma Cose, Lazza, Leo Gassmann e Mr. Rain; un malus a Tananai per la sbagliata pronuncia del nome dell’autore (-5) e uno ai Cugini di Campagna per la mancata discesa dalla scalinata dell’Ariston.

I bonus più utilizzati dagli artisti in gara ieri sono stati invece le parole di ringraziamento post esibizione (27 volte), l’artista presentato dal co-conduttore (17), i baci al pubblico (14) e sulla guancia (14) e l’outfit luminoso (13).

I punteggi delle esibizioni della serata sono stati poi rimpinguati o ridimensionati in base alla posizione del singolo artista nella graduatoria provvisoria del Festival. Anche qui non mancano sorprese perché Sethu, già autore di una ottima prestazione con 95 punti, arrivando per la seconda volta consecutiva ultimo nella classica provvisoria del Festival, ha conquistato altri 25 punti di bonus che lo hanno portato in vetta alla classifica. La 22esima posizione provvisoria in classifica dei Cugini di Campagna, oltre ad un malus di -5, ha fruttato al gruppo che esegue la canzone “Lettera 22” il bonus ad personan da 22 punti “Cugini di Campagna 22esimi”. Infine, indossando il braccialetto Jolly, gIANMARIA ha visto annullata la sua penalità da 6 punti dovuta al suo piazzamento in 23esima posizione.

Questa dunque la classifica provvisoria del FantaSanremo dopo la terza serata:

1 Sethu 235

2 Paola & Chiara 206

3 Will 193

4 I Cugini di Campagna 191

5 LDA 185

6 Marco Mengoni 180

7 gIANMARIA 170

8 OLLY 167

9 Colla Zio 161

10 Rosa Chemical 154

11 Lazza 149

12 Gianluca Grignani 143

13 Ariete 123

14 Levante 122

15 Mr. Rain 115

16 Tananai 108

17 Colapesce Dimartino 107

18 Madame 106

19 Coma_Cose 103

19 Ultimo 103

21 Modà 95

22 Giorgia 90

23 Mara Sattei 84

24 Leo Gassmann 69

25 Elodie 68

26 Articolo 31 59

27 Shari 50

28 Anna Oxa 48