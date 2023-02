Primo match ball per l’approdo in A2, Servigliano sfida Montemarciano nel derby

18 Febbraio 2023 - Ore 13:23 ...

SERVIGLIANO – Giornata speciale nel caratteristico borgo dell’entroterra fermano.

La Virtus Antoraf tennistavolo è a un passo dalla promozione in serie A2. Traguardo storico per un paese di 2.300 abitanti. Ultimo ostacolo, il derby interno contro il Montemarciano: si gioca domani, domenica 19 febbraio, alle 10.00, nel palazzo dello sport di via Trieste (ingresso libero, diretta Facebook). Il colpaccio in quel di Camerino (5-0 pesantissimo con tanti tifosi al seguito) ha lanciato in orbita la squadra giallorossa che adesso ha a disposizione, in casa, il primo match point.

I giocatori, molto concentrati, sono in ritiro da ieri: il capitano Matteo Cerza, il cinese Li Weimin e il bulgaro Daniel Gaybakyan sono concentratissimi e voglio chiudere i conti senza ulteriori sorprese. Sugli spalti, per la prima volta, ci sarà anche Gioia Li, primogenita di Li Weimin e modella professionista. In caso di vittoria, la Virtus festeggerà il salto in A2 con tre giornate di anticipo. A quel punto le ultime partite contro Molfetta, Roma e Caserta saranno pura passerella. Campionato di B1 con le Marche protagoniste: i migliori club della regione (Servigliano, Montemarciano, Camerino) comandano la graduatoria. Vada come vada, le Marche torneranno nell’olimpo del tennistavolo maschile che in passato tanti allori ha regalato grazie agli scudetti e alle Coppe europee conquistate dalla Vita Mirella Sant’Elpidio a Mare e dal Senigallia.

“Siamo vicini al sogno, serve massima concentrazione – dice Fabio Paci, presidente della Virtus Antoraf –. Il Montemarciano è un team molto forte e lo dimostra la classifica. La nostra società è stata fondata nel 2012 e con un progetto serio e condiviso abbiamo scalato tutte le categorie, partendo dal basso. Se consideriamo che la A1 è aperta a soli 8 club e la A2 a 16 società, ecco che la soddisfazione è doppia perché portare Servigliano a confrontarsi con sodalizi blasonati come Milano, Cagliari, Sassari, Messina, Torino, Napoli significa davvero tanto, anche in termini di promozione del territorio. Un grazie ai dirigenti, giocatori, soci e ai tanti amici che in questi anni hanno dimostrato con i fatti di sostenere il progetto Virtus. In questo momento il pensiero è rivolto agli amici Alberto, Gastone e Alessandro che dal cielo stanno facendo il tifo per noi”.