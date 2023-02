Carnevale a Fermo, che “Baraonda”. Vince il gruppo dell’Isc ‘Ungaretti Da Vinci” con “Le favolose avventure di Leonardo” ( Fotogallery )

FERMO - In seconda posizione, dunque ad aggiudicarsi il Mengone d'Argento, la scuola media 'Ungaretti Da Vinci', con le classi prime C e D e il loro "Mangia poco, mangia sano e il Pianeta va lontano". In terza posizione, Mengone di Bronzo, asd Tutto Danza studio di Fermo con "La Fabbrica di Cioccolato-Umpa Lumpa". Partita in solitaria sui carri per Campiglione

19 Febbraio 2023 - Ore 18:49 ...

di Simone Corazza (foto Simone Corazza)

Dal primo pomeriggio di oggi, come da programma, il cuore di Fermo si è colorato con l’edizione 2023 del Carnevale storico “Nel Regno di Re Carnevale”, che torna dopo lo stop forzato della pandemia. Dalle ore 15 spazio al corteo dei carri allegorici e dei gruppi mascherati, musica e spettacolo per un Carnevale “Baraonda” in piena regola, come nelle migliori aspettative, insomma.

Nel percorso sviluppatosi tra via XX Settembre, viale V. Veneto e Piazza del Popolo un lungo serpentone in festa, coloratissimo per festeggiare la “Baraonda”, culminato con le premiazioni dei gruppi mascherati: primo posto per l’Isc ‘Ungaretti Da Vinci” con “Le favolose avventure di Leonardo” che si aggiudica il Mengone d’Oro. In seconda posizione, dunque ad aggiudicarsi il Mengone d’Argento, la scuola media ‘Ungaretti Da Vinci’, con le classi prime C e D e il loro “Mangia poco, mangia sano e il Pianeta va lontano”. In terza posizione, Mengone di Bronzo, asd Tutto Danza studio di Fermo con “La Fabbrica di Cioccolato-Umpa Lumpa”. Partita in solitaria sui carri per Campiglione. Unico in gara e dunque a Campiglione il Mengone d’Oro in automatico.

E dopo le premiazioni, alle ore 18.30 spazio all’animazione musicale con la Marching Band Jam Session e White Ballons fino alla grande animazione finale.

QUESTO L’ORDINE DI SFILATA

SASSIN FUNKY MARCHING BAND

Re Carnevale di Fermo e Re Carnevale di Porto San Giorgio Mengone Torcicolli – Lisetta – Lu Cucà

1) CONTRADA PILA (Fermo)

VIVERE A COLORI

2) ISC UNGARETTI-DA VINCI (Fermo)

LE FAVOLOSE AVVENTURE DI LEONARDO

3) Ass. QUARTIERE CRETAROLA – SCUOLA LUIGI MERCANTINI (Porto Sant’Elpidio)

LA BELLA E LA BESTIA BANDA

STORTA CIRCUS MARCHING BAND

4) SCUOLA MEDIA UNGARETTI-DA VINCI – Classi 1^C e 1^ D (Fermo)

MANGIA POCO, MANGIA SANO E IL PIANETA VA LONTANO

5) CONTRADA TORRE DI PALME-SCUOLA PRIMARIA SALVANO (Fermo)

“PAC-MAN – CATCH ME IF YOU CAN”

6) CENTRO SOCIALE SALVANO-SCUOLA INFANZIA SALVANO (Fermo)

“KEEP CALM M&M’S – MEGLIO MORDERE CHE MUCCICARE”

MABO BAND MARCHING BAND

7) ISC UNGARETTI-DA VINCI/SCUOLA PRIMARIA MONALDI-SCUOLA INFANZIA MONTONE (Fermo)

MONART

8) A.S.D TUTTO DANZA STUDIO (Fermo)

LA FABBRICA DI CIOCCOLATO “UMPA LUMPA”

9) CONTRADA CAMPIGLIONE (Fermo) Carro Allegorico

GREASE

10) CENTRO SOCIALE SAN MARCO APS (Fermo)

SUPER BONUS 50%? 60%? 65%? 75%? 90%? 110%? …E STO’ !!!!

11) A.S.D GINNASTICA VICTORIA (Fermo)

LA FAMIGLIA ADDAMS

MISTRA’ FUNKY MARCHING BAND

12) SCUOLA DELL’INFANZIA SAPIENZA (Fermo)

“SE NE PIANTASSIMO UN PO’ DI PIÙ…..RESPIRERESTI MEGLIO ANCHE TU!”

13) LICEO ARTISTICO PREZIOTTI – LICINI FERMO SEZIONE SCENOGRAFIA (Fermo)

I GUERRIERI DELL’ARTE