A Villa Ricci “Elogio della Donna”: incontro su arte, diritti e filosofia nell’universo femminile

PEDASO - Secondo incontro culturale, sabato 11 marzo, negli incantevoli ambienti di dimora Villa Ricci. Protagonisti Diego Fusaro, il duo Ruggiero-Ricci, Rocco Dragonetti e Cesare Catà

5 Marzo 2023 - Ore 10:05 ...

Secondo incontro culturale organizzato negli incantevoli ambienti di “Dimora Villa Ricci” a Pedaso dopo la riapertura inaugurata a gennaio di questo anno. Questa volta il tema sarà l’universo femminile che verrà esplorato dal punto di vista artistico, ma anche dei diritti giuridici e del pensiero filosofico. Questi i temi pensati per l’evento che avrà luogo nella splendida dimora Villa Ricci a Pedaso, sabato 11 marzo dal titolo, appunto, Elogio della Donna.

Un programma che vede come orario di inizio le 15 con Diego Fusaro, filosofo saggista e opinionista, e il suo discorso “Del buono e cattivo uso del femminismo”. Alle 17 le note del carismatico duo musicale formato da Vincenzo Ruggiero e Samuele Ricci saranno le protagoniste dello spettacolo musicale “Donne dietro la musica”. La legalità e il tema dei diritti saranno, alle 17,30, gli argomenti trattati dal giudice Rocco Dragonetti durante il suo approfondimento giuridico “Donna, tra colori dell’arte e ombra dei diritti”.

Sarà a buffet il break che ci sarà dalle 19,30 alle 21,30 per riprendere con Cesare Catà, filosofo performer e la sua rappresentazione dal titolo “Medea e Giasone”. Un appuntamento imperdibile per coronare lo splendore del femmineo, portatore di eguale dignità nella natura umana, organizzato da Dimora Villa Ricci in collaborazione con l’associazione artistica e culturale Deva Ars di Civitanova Marche, in occasione della festività ma non solo.

Per info biglietti e prenotazioni inviare una mail a deva.ars@hotmail.com o contattare il 340 5643677.

(spazio promo-redazionale)