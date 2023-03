Riccardo Strappa è il nuovo segretario dei Giovani Democratici di Montegranaro

LA NOMINA è avvenuta a seguito del passaggio di Chiara Croce come segretaria regionale. Strappa è uno dei fondatori del circolo Gd, già vicesegretario del provinciale e consigliere comunale a Montegranaro: «Crediamo che per riavvicinare la gente alla politica bisogna dibattere su argomenti che i cittadini sentono importanti»

5 Marzo 2023 - Ore 11:52 ...

Con il mondo del Pd in cambiamento, anche nel locale c’è stato un rinvigorirsi delle forze giovanili e un impegno sempre maggiore da parte delle giovani generazioni.

Montegranaro, per molto tempo, è stato un laboratorio politico del movimento i “Giovani Democratici” del fermano. Tutto ciò è inizio nel lontano 2019, quando un gruppo di ragazzi e ragazze sono riusciti a rimettere in piedi il circolo e, da quel momento, è diventato il punto di riferimento che ha fatto da apripista a molti altri circoli della zona.

Da qualche mese, l’ex segretaria del Gd veregrensi, Chiara Croce, è stata prima nominata come reggente dei Gd Marche e poi, qualche giorno fa, come Segretaria regionale. Per questo si è provveduto, come da statuto, a nominare un nuovo segretario che potesse continuare l’ottimo lavoro portato avanti fino ad ora. La scelta dei tesserati, ad oggi 15, è ricaduta su Riccardo Strappa, uno dei fondatori del circolo Gd, già vicesegretario del provinciale e consigliere comunale di Montegranaro.

«Il nostro circolo è sempre stato a vocazione territoriale e, in tutte le iniziative e attività che sono state svolte finora, si è sempre cercato un filo conduttore che unisse la politica nazionale-regionale con quella locale – afferma Strappa -. Crediamo fermamente che l’unico modo per riavvicinare la gente alla politica sia quello di dibattere su argomenti che i cittadini sentono importanti e improrogabili, trattandoli in maniera innovativa e concreta. Per tale motivo si continueranno ad organizzare i Cineforum sociali, i quali stanno riscuotendo un ottimo seguito e si riproporrà anche quest’anno la Festa dell’Unità, in cui i Giovani Democratici saranno ancora protagonisti proponendo molte iniziative politiche e d’intrattenimento come l’inimitabile The Cross Got Talent».