Amatori in sella con la prima prova della Coppa Fermo

CICLISMO - Organizzata dal Pedale Fermano, Pasta De Carlonis Termoservicegas, con la collaborazione dell’Acsi, sabato prossimo, 11 marzo, andrà in scena il Trofeo Revisioni Pantaleoni, appuntamento d'esordio per le dinamiche del trofeo cittadino 2023

7 Marzo 2023

FERMO – Organizzata dal Pedale Fermano, Pasta De Carlonis Termoservicegas, con la collaborazione dell’Acsi, sabato prossimo, 11 marzo, a Fermo andrà in scena il Trofeo Revisioni Pantaleoni, gara ciclistica per amatori valevole come prima prova della Coppa Fermo 2023.

Il ritrovo è stato fissato per le ore 13.00 presso l’azienda Revisioni Pantaleoni sita in via Diaz, contrada Cappuccini, naturalmente a Fermo. Percorso – Si gareggerà su un anello di 30 km da ripetere due volte per complessivi 60 km che prevede la partenza in zona Cappuccini per poi pedalare verso Caldaette D’Ete, Incrocio Monte Giberto, incrocio Montottone, Grottazzolina rotonda Bolzetta, Capparuccia e San Girolamo.

Partenze – Alle ore 14.15 in scena gli Junior 1°, Senior 2°, Senior A 1°, Senior A 2°, Senior B 1°, Senior B2°, Veterani A 1°, Veterani B 1°. Alle 15.45 prenderanno il via i Veterani A 2°, Veterani B 2°, Gentleman A 1°, Gentleman A 2°, Gentleman B 1°, Gentleman B 2°, Super Gentleman A/B (Categoria Unica) e Donne (Categoria Unica). Premiazioni – Verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria. Risultati – Dopo la vittoria ottenuta ad Alba Adriatica nel Memorial Lello Pasqualini, Roberto Mentuccia (Pasta De Carlonis – Termoservicegas) ha ottenuto un ottimo terzo posto assoluto nel 4° Trofeo Abruzzo Bike che si è corso, domenica scorsa, presso Bonifica Salinello. Nella volata di gruppo Mentuccia è stato preceduto da Corradetti e Maronari. Nella foto il momento del taglio del traguardo.