Tipicità, aziende protagoniste con la Galleria Cna

Una serie di eventi culturali, di confronto e divulgazione scientifica, e poi show cooking e presentazione di prodotti alimentari artigianali: ecco la Cna delle Marche al Festival di Tipicità 2023, giunto alla sua 31esima edizione e in programma dall’11 al 13 marzo al Fermo Forum. Dibattiti, convegni, dimostrazioni che hanno come obiettivo la valorizzazione dei prodotti artigiani come veicolo di promozione del territorio e opportunità per tutto il settore regionale della trasformazione alimentare e dell’artigianato artistico.

«Nutrita la presenza delle imprese associate a Cna – riferisce il presidente Cna Marche Paolo Silenzi – per loro abbiamo predisposto uno spazio ah hoc, la Galleria Cna, nell’area Mercatino: potranno così presentarsi al pubblico, far conoscere le produzioni, la storia, le peculiarità. Ringrazio la struttura Cna che ha lavorato al progetto e tutte le imprese che lo hanno accolto con favore». Taglio del nastro per lo spazio espositivo in programma per sabato alle ore 10, alla presenza del presidente Silenzi e di Gabriele Rotini, responsabile nazionale di Cna Agroalimentare.

Cna Marche sarà protagonista anche con tre momenti seminariali di grande interesse per le imprese: “Gusto arte e scienza al servizio della salute”, sabato alle 11, nella Galleria Cna; “Il sistema di etichettatura dei prodotti e il suo valore comunicativo” sabato alle 15 nella in Sala Crivelli e un focus su “Le politiche regionali e nazionali per il settore birra” domenica 12 marzo alle 11 in Galleria Cna. Questi i temi delle iniziative seminariali e di dibattito organizzate, arricchite dalla presenza di interlocutori del mondo della cultura, dell’università, della comunicazione.

›In programma anche una serie di momenti chiamati “Ribalta Cna – Le aziende si presentano”, in cui sarà possibile conoscere le produzioni delle nostre imprese e – concludono da Cna – nei tre cooking show organizzati nelle mattine di sabato, domenica e lunedì, con la possibilità di assistere ad approfondimenti su alcune tecniche gastronomiche illustrate da esperti e campioni dell’arte culinaria». Programma completo sul sito cnafermo.it e sulla pagina Facebook “Cna Associazione Territoriale di Fermo”.