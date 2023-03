Melissa Agliottone da Sant’Elpidio a Mare vince The Voice Kids 2023 ( Video )

LA 12ENNE ha vinto, ieri sera il celebre talent di rai 1 condotto da Antonella Clerici. Il sindaco Pignotti: «E' una bellissima notizia. La invitiamo in Comune e spero che da qui a breve possa esibirsi anche a Sant'Elpidio a Mare»

12 Marzo 2023 - Ore 09:29 ... Il momento della proclamazione

Cristiano Ninonà

Arriva da Sant’Elpidio a Mare Melissa Agliottone, vincitrice di The Voice Kids 2023. La 12enne Melissa, infatti, proclamata ieri sera vincitrice della versione junior dell’omonimo talent show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici è originaria di Civitanova Marche ma vive a Sant’Elpidio a Mare.

Con quella sua voce strabiliante e un pianoforte, Agliottone ha interpretato magistralmente “Shallow” di Lady Gaga e Bradley Cooper, tratta dal celebre musical campione di incassi “A Star Is Born”. Un’esibizione che l’ha portata a vincere la prima edizione del talent tra gli applausi scroscianti del pubblico.

La 12enne, a dispetto della sua tenera età, ha fatto già molta strada. Ha conquistato Toc, il festival dei talenti che si è tenuto a Civitanova Marche l’estate scorsa, poi è approdata al programma condotto da Antonella Clerici. Su di lei ha scommesso tutto Loredana Bertè quando è arrivato il momento di scegliere il concorrente della sua squadra da accompagnare alla finalissima. E la scelta della Bertè si è rivelata quella più azzeccata.

«E’ una bellissima notizia – il commento del sindaco Alessio Pignotti – certo non è il momento migliore per festeggiare (il primo cittadino si riferisce alla tragedia con la morte del bimbo di 18 mesi) per noi sono giorni difficili ma sono davvero felice per Melissa. La invitiamo in Comune e spero che da qui a breve possa esibirsi anche a Sant’Elpidio a Mare. Ci ha regalato un bel sorriso in una settimana di lacrime».