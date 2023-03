Sutor nell’infrasettimanale per tentare l’impresa in quel di Pesaro

SERIE C GOLD - Mercoledì (15 marzo) da leoni per i gialloblù veregrensi, chiamati alla temibile trasferta del Baia Flaminia, in casa della corazzata pesarese reduce da quattro successi consecutivi

MONTEGRANARO – Scende in campo la Sutor domani a Pesaro, nel turno infrasettimanale in occasione della decima giornata di ritorno del campionato di C Gold Marche-Umbria. Una trasferta sulla carta proibitiva per i gialloblù, che di fronte si troveranno la più quotata Pisaurum, una squadra che arriva da quattro vittorie consecutive.

I pesaresi sono un team temibile, capace di perdere solo tre partite in casa contro le prime della classe (Bramante, Civitanova e Porto Recanati). In panchina hanno un coach esperto come Maurizio Surico e un nucleo consolidato formato da Cecchini e Vichi, dall’intramontabile Gnaccarini fino ad arrivare a Clementi e Bianchi. Una squadra esperta con giocatori che giocano insieme da tanto tempo.

La Sutor dovrà rimboccarsi le mani se vuole uscire dal palazzetto di Baia Flaminia con un risultato importante e dovrà dimenticare in fretta la sconfitta arrivata negli ultimi secondi contro la Robur Osim, maturata sabato scorso. Coach Patrizio saprà sicuramente toccare le corde giuste in un gruppo che, seppur molto giovane, quest’anno ha regalato imprese importanti e che vuole continuare a stupire per arrivare ai play off in una posizione di classifica importante e giocarsi l’accesso alla categoria superiore. Palla a due fissata per le ore 20.30. Il match sarà trasmesso sulla pagina Facebook Pisaurum Basket