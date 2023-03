Canti, balli ed emozioni: “Nostalgia” in scena a Monterubbiano

DOMENICA 26 marzo torna al Teatro Pagani, dopo il debutto dello scorso 23 dicembre, lo spettacolo-omaggio ai grandi classici Disney con la Compagnia Rattattù

15 Marzo 2023 - Ore 17:20 ...

Dopo l’enorme successo del debutto, lo scorso 23 dicembre, torna a grande richiesta lo spettacolo “Nostalgia – Omaggio ai grandi classici Disney”, in scena, domenica 26 marzo alle ore 17;15 nella splendida cornice del Teatro “Pagani” di Monterubbiano.

In scena, un cast di oltre venti giovani interpreti, gli attori e le attrici della Compagnia “Rattattù”, una delle compagnie teatrali marchigiane più attive sul territorio regionale, guidati dall’attore e regista Luca Vagnoni, con le coreografie curate dalla ballerina e coreografa Marisa Di Cecca (fondatrice della scuola “Armonie Danza”) e la partecipazione straordinaria del pianista Maestro Davide Martelli.

«La storia nasce” – racconta Vagnoni – “con l’intento di creare un pretesto narrativo semplice, ma efficace e non banale che ci permettesse di coinvolgere alcuni dei personaggi dei classici Disney più amati e alcune delle colonne sonore Disney più ascoltate e conosciute. Un’occasione imperdibile per poter tornare bambini e continuare a sognare. Si canta, si balla, si ride, ci si emoziona».

Lo spettacolo, pensato per tutte le età, è inserito nella stagione teatrale realizzata dall’ Unione Comuni Valdaso in collaborazione con Uilt Marche e il Comune di Monterubbiano.

Il biglietto costa 8 euro, gratis per i bambini fino a 10 anni. Necessaria la prenotazione su whatsapp ai numeri 3277978046 – 3477739996.

Vagnoni continua con successo la sua esperienza a “La Factory”, la scuola di alta formazione professionale nelle discipline dello spettacolo, diretta da Gabriele Cirilli. Sono trenta i ragazzi e le ragazze di tutta Italia, selezionati tra oltre settecento candidature, per entrar a far parte della scuola. Tra i docenti, oltre a Cirilli per la recitazione, Silvia Mezzanotte per canto e impostazione della voce, Matilde Brandi, movimento del corpo e Giorgia Trasselli per la dizione.

«Una volta al mese ci ritroviamo a San Salvo (Chieti) e lavoriamo con Gabriele, Marco Santilli, e docenti straordinari. Stiamo lavorando sullo spettacolo di fine anno, di cui non posso anticipare nulla. Confermo che l’esperienza è un’occasione preziosa di crescita artistica e professionale e sono orgoglioso di farne parte. Nel frattempo vi aspetto tutti a Monterubbiano per trascorrere con noi un pomeriggio da favola».