Torna la decima edizione di “24 ore per il Signore”: le iniziative in Diocesi

DOMANI e dopodomani quaresimale di preghiera voluta da Papa Francesco, un evento proposto a tutte le Diocesi del mondo. Gli appuntamenti a Fermo, Porto San Giorgio, Montegiorgio e Montegranaro

Domani e dopodomani torna per la decima edizione l’iniziativa quaresimale di preghiera e riconciliazione voluta da Papa Francesco, dal titolo “24 ore per il Signore”.

L’evento, proposto dal Santo Padre a tutte le diocesi del mondo, si celebrerà come tradizione alla vigilia della quarta domenica di quaresima.

In preparazione alla Pasqua di Risurrezione, l’invito è quello di tenere aperte le chiese per un giorno intero, in modo da offrire ai fedeli e ai pellegrini l’occasione di sostare in qualsiasi momento in adorazione ed avere l’opportunità di confessarsi.

Anche l’Arcidiocesi di Fermo, guidata dall’Arcivescovo Pennacchio, ha accolto l’invito del Santo Padre, dando vita a diverse iniziative in tutto il territorio diocesano grazie alle proposte e disponibilità di parroci e sacerdoti.

Nella vicaria di Fermo, i parroci hanno scelto di valorizzare l’iniziativa a respiro diocesano già presente in città nella Chiesa della Pietà: l’adorazione eucaristica perpetua. Oltre a trovare la chiesa aperta e la possibilità di fermarsi in preghiera davanti al SS. Sacramento esposto 24 ore al giorno, ci sarà la possibilità di confessarsi dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 20.00 di venerdì 17 e sabato 18 marzo.

Nella vicaria di Civitanova Marche, due le iniziative: dai Cappuccini a Civitanova Alta, chiesa aperta e confessioni dalle 21.30 alle 24.00 di venerdì 17 e dalle 08.00 alle 12.00 di sabato 18 marzo. Dai Salesiani alla chiesa di Maria Ausiliatrice, venerdì 17 messa alle ore 18.00 e a seguire adorazione eucaristica fino alle 24.00. Sabato 18 messa ore 08.30 e adorazione eucaristica fino alle 18.00 (segue la messa).

Nella vicaria di Montegranaro, due opportunità in due momenti diversi: a Montecosaro Scalo ci sarà un momento di adorazione eucaristica venerdì 17 dalle 18.00 all’ 01.00 e sabato 18 marzo dalle 09.00 alle 12.00. A Mottovalle l’iniziativa si inserirà nella Festa dei Perdoni (17-29 aprile) e si svolgerà venerdì 28 aprile con inizio alle ore 21.30, con adorazione eucaristica fino alle ore 18.00 del giorno seguente.

Nella vicaria di Porto San Giorgio, la parrocchia Gesù Redentore organizza l’adorazione eucaristica dalla conclusione della messa delle ore 19.00 di venerdì 17, alla messa, sempre ore 19.00, di sabato 18 marzo.

Nella vicaria di Montegiorgio, la parrocchia di San Giovanni Battista organizza un momento di preghiera a Montegiorgio.