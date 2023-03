Come colmare gli spazi dell’esistenza, torna il TedX Fermo con 8 big: da Rosita Celentano a Luca Ward

17 Marzo 2023 - Ore 18:27 ...

di Antonietta Vitali

Siamo abituati al “mind the gap” inglese che, da sempre, nelle metropolitane londinesi ci ricorda di stare attenti agli spazi. A rivoluzionare questa frase ci pensa il Tedx Fermo che come tema della sua terza edizione sceglie “Fill the gap” cioè, colma lo spazio. Ma qual è questo spazio? Quello dei mille e un vuoto che possono crearsi nella mente o nell’animo umano.

Sempre otto, come nelle due precedenti edizioni, gli speaker che, in diciotto minuti di intervento, cercheranno di sensibilizzare il pubblico su come imparare a gestire gli spazi vuoti della propria esistenza, non necessariamente stipandoli di attività e informazioni, ma imparando anche a viverli come una risorsa da cui trarre opportunità.

Cast sfavillante quello formato dagli otto ospiti e cioè, Cesare Catà, Rosita Celentano, Greta Galli, Maurizio Solieri, Luca Ward, Walter Di Francesco, Maurizio Lastrico, Oliana Carnevali e appuntamento fissato per sabato 15 aprile, alle 15,30, presso il Teatro dell’Aquila. Si emoziona Giuseppe Visi, founder di Tedx Fermo, quando rivede proiettate le immagini dei Tedx precedenti durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento: «Le nostre premesse – ha dichiarato Visi – erano quelle di creare qualcosa di stabile a Fermo, avvicinando il mondo Ted al territorio e viceversa, esplorando importanti temi culturali, creando un laboratorio itinerante che raccolga istanze che possano creare idee utili per il Fermano. Volevamo – ha proseguito – avvicinare il mondo scolastico al Ted e quest’anno ci siamo riusciti facendo entrare in collaborazione l’Univpm. Le scuole di Fermo entreranno l’anno prossimo, mentre, sempre quest’anno, è entrata come partner anche la Regione Marche».

Confermato, e forse anche potenziato, lo staff diviso per competenze e che vede come braccio destro di Visi sempre Velika Papiri. «Una grande soddisfazione per la città di Fermo – ha riferito il sindaco Paolo Calcinaro – e un entusiasmo, quello dello staff, che è contagioso». «Tutto è partito per caso – le parole di Alberto Maria Scarfini assessore alle politiche giovanili del Comune di Fermo – da un caffè cinque anni fa, tanta la strada fatta». «Una edizione di conferma – per Micol Lanzidei assessore alla cultura del Comune di Fermo – questa di quest’anno, durante la quale saranno più di cento i fortunati che potranno assistere all’evento». Quest’ultima una delle grandi novità del Tedx Fermo di quest’anno, grazie alla licenza estesa conferita dagli Usa per aver rispettato determinati parametri di qualità. Infatti, rispetto alle due precedenti edizioni, saranno più di cento i posti disponibili in platea. I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro dell’Aquila senza alcuna commissione di prevendita aggiuntiva o presso il sito Vivaticket, special price per i giovani, golden box per i sostenitori. L’80% del pubblico che ha partecipato alle due precedenti edizioni ha già prenotato per questa terza, segno evidente che gli speech dei relatori hanno colto nel segno arrivando al cuore del pubblico. Ad assicurarsi che anche i discorsi del 2023 giungano all’ascoltatore con forza ma attraverso parole semplici, e che riescano a stimolare delle riflessioni ci penserà Gianluca Marinangeli, attore e scrittore, speaker coach degli otto relatori. Tedx, le idee che cambiano il mondo è lo slogan del format americano, un grande contributo di idee che, oramai da tre anni, il Tedx Fermo fa nascere su questo territorio con l’augurio che possa ancora essere foriero di buoni venti di idee per molte altre edizioni ancora.