Wine Tour delle Marche, un gustoso itinerario alla scoperta del territorio

VINO - Sedici tappe e ben 45 realtà, tra cantine e birrifici, in quella che sarà l’anteprima del Grand Tour delle Marche tra il 24 e il 19 maggio. Da Sassoferrato a Porto Potenza Picena, da Sant’Elpidio a Mare a San Lorenzo in Campo, una ghiotta occasione per gli appassionati di turismo enogastronomico

17 Marzo 2023 - Ore 11:31 ...

Presentato in anteprima nel corso della 31 a edizione di Tipicità Festival da Gioacchino Bonsignore, Monica Caradonna e dall’Assessore regionale all’agricoltura Andrea Maria Antonini, il Wine Tour delle Marche rappresenta una gustosa anteprima itinerante del Grand Tour delle Marche, il circuito di eventi griffato Tipicità EXPerience, che quest’anno festeggerà il suo decimo compleanno.

In 16 tappe, che si snodano tra il 24 marzo e il 19 maggio, il Wine Tour delle Marche attraversa la primavera per incontrare, in tre mesi, i protagonisti della filiera vinicola marchigiana. Ogni appuntamento

rappresenta una narrazione del territorio raccontata, attraverso i sapori, dagli chef che accompagneranno i

commensali alla scoperta delle “loro” Marche. Sapori unici, presentazioni originali e quel gusto in più che

arriva dal backstage. Infatti, la foodblogger Ilaria Cappellacci condurrà i commensali alla scoperta di quel

che accade nelle cucine, dei segreti del mestiere e dei percorsi di vita di chef, sommelier, viticoltori e birrai.

Ben 45 realtà, tra cantine e birrifici, si alterneranno in ciascuno dei sedici incontri a tavola, quindici cene ed un pranzo, per immergersi nel multiforme universo della fermentazione made in Marche. Etichette blasonate accanto a tante realtà emergenti da scoprire grazie al supporto dei sommelier che, in ogni convivio, guideranno il pubblico lungo percorsi sensoriali per comprendere a fondo un settore affascinante ed in costante evoluzione. Un programma decisamente ricco e molto vario, così come è variegata l’offerta enoturistica delle Marche.

Un gustoso itinerario che percorre le strade golose della regione, esplorandone peculiarità e curiosità: da Sassoferrato a Porto Potenza Picena, da Sant’Elpidio a Mare a San Lorenzo in Campo. Una ghiotta occasione per gli appassionati di turismo enogastronomico, che potranno contare sul supporto dell’agenzia “Movimondo Incoming” per costruire, attorno agli eventi in programma, pacchetti turistici su misura che costituiscono altrettanto autentiche esperienze di visita e soggiorno. Il Wine Tour delle Marche è cofinanziato dalla Regione Marche nell’ambito dell’iniziativa “Esoterismo Marche: dalla vigna alla tavola”.

Per informazioni: dallavignaallatavola.marcheandwine.it, tel. 333 41 67 529

IL PROGRAMMA