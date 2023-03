Concerto di Grignani al PalaSavelli, partito il conto alla rovescia

PORTO SAN GIORGIO - Cresce l'attesa per il concerto del rocker in programma per sabato sera

Un service audio/luci da maxi evento, una band live di grandi musicisti, una macchina organizzativa importante e un Gianluca Grignani in grande forma! Manca poco all’evento tanto atteso: Gianluca Grignani in concerto a Porto San Giorgio sabato prossimo. Il primo concerto dopo il successo sanremese, il primo dopo la tournèe estiva dello scorso anno, una sorta di data zero che ci prepara all’imminente tour estivo.

«Grignani è da sempre considerato uno dei migliori rocker italiani, il “Joker” per i suoi fans, sbocciato sul palco di Sanremo nel lontano 1995 con il fortunato brano “La mia storia tra le dita”, da quell’anno vanta ben 7 partecipazioni al Festival di Sanremo e tantissimi premi e riconoscimenti. Ma – rimarcano dall’organizzazione dell’evento targato Nicola Convertino – parlare della sua carriera è scontato, come è scontato il suo talento e la definizione di “poeta maledetto”, invece quello che c’è da sottolineare è il “risveglio del Joker” e questa sua seconda parte della carriera: Gianluca con Sanremo 2023 ritorna a far parlare di sè con un brano importante e denso di significato, riappropriandosi con esso della “penna maledetta”. “Quando manca il fiato” sintetizza il suo conflittuale rapporto con il padre e il pensiero di morte che sviluppa il cantautore nel testo della canzone. Un brano coraggioso che sarà uno dei tanti che il “Joker” ci presenterà a Porto San Giorgio, a partire dai brani di “Destinazione Paradiso” fino ad arrivare a questo successo sanremese. Quella di Porto San Giorgio per Gianluca è diventata, in sordina, la tappa nazionale del Tour, iniziato il tutto come un normale concerto, si è trasformato nei mesi in un “concerto-evento”, questo per la presenza di fan provenienti da tutta Italia. Nei giorni scorsi gli organizzatori hanno causalmente notato nei biglietti in prevendita una presenza massiccia di persone provenienti dal vicino Abruzzo, in particolare da Teramo, ma anche persone da Belluno, Milano, Roma, Perugia, Lecce, Bari, Napoli, Firenze, Bologna etc. Insomma l’80% dei biglietti venduti fino a questo momento in prevendita è da fuori dalla regione ospitante. Un dato che ha sorpreso tutti ma ha reso la tappa di Porto San Giorgio un momento importante per il Tour di Gianluca di quest’anno, e il cantautore stesso si sta preparando con tutti i crismi e passione per questo concerto, come tutta l’organizzazione in loco. Un velo di mistero poi è sceso sull’arrivo dell’artista e su dove alloggerà, dove mangerà e dove trascorrerà le precedenti 24 ore dal concerto».

Tante le telefonate e i messaggi su Facebook per carpire informazioni…ma il mistero continuerà anche nei prossimi giorni…intanto pensiamo al concerto del 25 marzo al PalaSavelli e alle nuove emozioni che ci darà “Il Grigno”.