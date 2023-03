Le Pro loco delle Marche al fianco della Protezione civile nelle emergenze ( Foto )

PORTO SANT'ELPIDIO - Incontro, questa mattina, al teatro Beniamino Gigli "Il ruolo delle Pro Loco marchigiane a supporto delle Emergenze", prima tappa a livello regionale per lo sviluppo delle attività individuate nella Convenzione sottoscritta tra Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia

25 Marzo 2023 - Ore 16:46 ...

di Francesco Silla

Questa mattina, al teatro “Beniamino Gigli” di Porto Sant’Elpidio si è tenuto l’incontro “Il ruolo delle Pro loco marchigiane a supporto delle Emergenze”. L’iniziativa è la prima tappa a livello regionale per lo sviluppo delle attività individuate nella Convenzione sottoscritta tra Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia. Questo è quindi il primo appuntamento di un progetto che mira a ampliare la collaborazione in termini di sicurezza e intervento tra la Protezione civile e le Pro loco.

Come prima attività c’è stato un incontro formativo, con il dottor Francesco Lusek in merito al contesto operativo: «Nel 2021 è stata firmata la convenzione tra Unpli e Protezione civile, e le Marche saranno la prima regione in cui si sperimenterà questa unione d’intenti – spiega Lusek -Verranno intrecciate professionalità e risorse strumentali dei tecnici S.I.S.ma., il network che rappresento e che supporterà questa fase sperimentale di Unpli Marche per il primo anno. La sinergia tra Unpli e gruppo S.I.S.ma ha portato a una capillarizzazione dei siti di questo progetto, con sedi istituzionali a Porto San Giorgio, Comunanza e quella logistica a Porto Sant’Elpidio. Sono nate altre collaborazioni per la realizzazione di aree per la formazione dei soccorritori nelle zone del cratere, Ascoli Piceno, Arquata del Tronto, Monte Rinaldo e Monte Vidon Combatte, collaboriamo con il Fire Rescue Development Program, con la Protezione civile albanese e quella ucraina. Abbiamo anche l’adesione ufficiale di quattordici Comuni che vogliono partecipare alle nostre attività formative. Il tutto viene comunicato e raccordato con le competenti autorità di protezione civile».

Sono seguiti poi i saluti del sindaco di Porto Sant’Elpidio, Nazareno Franchellucci: «Come amministrazione comunale siamo contenti di sposare e diventare protagonisti di questo progetto, offrendo come base operativa un luogo rinato da poco come il teatro Beniamino Gigli. Ne abbiamo capito subito l’importanza. Tanti di noi ricordano il 2016. In quell’anno molte persone sfollate vennero accolte proprio qui. Immediatamente Pro loco, ristoranti e Protezione civile si attivarono insieme all’amministrazione per garantire beni di prima necessità. Forse uno dei momenti più emozionanti dei miei mandati. Ci si rendeva conto dell’importanza della comunità nell’accoglienza. Ed ecco che questo progetto cerca di organizzare l’emergenza per essere più reattivi».

Il consigliere regionale Andrea Putzu ha aggiunto: «Credo che tra Pro loco e la Protezione civile ci sia un intento che unisce, ed è il volontariato con la diffusione territoriale. Mi auguro che queste emergenze non si debbano rivivere. È un progetto pilota a livello nazionale e può essere d’esempio. Crediamo che si debba dare un po’ di linfa al mondo della Pro loco perché giocano un ruolo fondamentale sul territorio. Ci stiamo confrontando con Marco Marinangeli e Marco Silla su come poter stanziare fondi e organizzare la legge sulle Pro loco stesse».

«Abbiamo visto quale può essere l’utilità di Pro loco e Protezione civile. Lavorare insieme – il punto del presidente regionale Unpli Marco Silla – significa non sprecare le forze. Questo significa arrivare dove c’è bisogno. Questo progetto sposa appieno quello che è l’intento delle organizzazioni oggi presenti».

Infine il consigliere regionale Marco Marinangeli ha ribadito che «queste realtà di volontariato si muovono con senso di squadra e collaborazione, e da questo dobbiamo partire. Sarà importante capire quelle che saranno le misure, ma abbiamo davanti un grande progetto. Destinare risorse importanti su questo territorio significa aver lavorato bene».

Presenti alla conferenza anche i presidenti provinciali Unpli Quinto Sacripanti del comitato Unpli Ascoli-Fermo, Damiano Bartocetti del comitato Unpli Pesaro, Loredana Caverni del comitato Unpli Ancona e Silvia Pazzieli del comitato Unpli di Macerata. Con loro anche i dirigenti Unpli regionali e provinciali.

A conclusione, Nebi Mucaj, rappresentante del Centro di Volontariato per le Emergenze Civili di Albania, ha spiegato: «Ho imparato cos’è il volontariato nella mia esperienza italiana, cercare di prevenire il male che può venire domani. Quando ci fu il terremoto in Albania, Lusek e Berdini si sono attivati in pochissimo tempo, coinvolgendo varie realtà del volontariato. Oggi nel nuovo centro albanese, affiliato al Progetto S.I.S.ma. e gemellato con la Protezione civile elpidiense, abbiamo più di 400 volontari reclutati dal 2014 ad oggi ».

Come ultimo atto è arrivata infine la firma dell’accordo tra Comitato regionale Unpli Marche, Centro di Volontariato per le Emergenze Civili di Albania e il Gruppo operativo del Progetto S.I.S.Ma., le quali hanno sottoscritto un “gemellaggio” simbolico finalizzato allo sviluppo di iniziative future nell’ambito della prevenzione e gestione delle emergenze. Tra gli interventi anche le relazioni e i contributi degli esperti del gruppo S.I.S.ma. Giuseppe Piconi, Micaela Luca, Eleonora Rossi, Nicola Palazzese. L’iniziativa è stata moderata dalla giornalista Barbara Callarà.