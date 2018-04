PORTO SAN GIORGIO - Riunione in Confcommercio: "Fondamentale salvaguadare l'esistente o permettere un adeguato periodo transitorio per adeguarsi al piano"

Si è svolta presso la Confcommercio Marche centrali di Fermo-Porto San Giorgio, la riunione dei pubblici esercizi titolari dei gazebo per tracciare delle linee guida da sottoporre all’amministrazione comunale per il regolamento, in fase di redazione, sull’occupazione del suolo pubblico con gazebo. “Fondamentale, a detta di tutti i presenti, salvaguadare l’esistente o – fanno sapere dall’associazione di categoria – permettere un adeguato periodo transitorio per adeguarsi al piano. Impensabile immaginare una città come quella di Porto San Giorgio senza gazebo e verande che permettono ai pubblici esercizi di lavorare anche in presenza di condizioni meteo avverse, che contribuiscono a fare accoglienza ed invogliare la gente a frequentare la nostra città, oltre al riscontro economico, in termini di occupazione e lavoro, che questi producono sulle aziende. C’è una favorevole predisposizione di Confcommercio Marche Centrali ad accogliere un regolamento che consenta di abbellire la città anche da un punto di vista di decoro urbano purché questo coniughi le esigenze degli operatori, tenga conto dell’esistente e non sia una mannaia che rischia di ripercuotersi sfavorevolmente sulle economie delle aziende e della città. Siamo fiduciosi che l’amministrazione comunale, con coraggio e lungimiranza, saprà trovare delle soluzioni a vantaggio dei nostri commercianti. Siamo tutti consapevoli che le luci spente della nostra città città siano più che sufficienti”.