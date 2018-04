PALLA A SPICCHI – Iniziano a Biella i playoff della Poderosa, Malloni fuori sul filo di lana, doppia trasferta spareggio per Sutor ed Icubed per conquistare le semifinali. Virtus Porto San Giorgio in attesa della sfida salvezza, superato il primo turno dalla Basket Fermo con l'ultima possibilità per non retrocedere in quota Victoria. In Promozione solo l'Amandola ancora in corsa nei playoff

FERMO – Campionati nazionali e regionali di pallacanestro alle battute finali di una stagione molto appassionante in tutte le categorie. Fase regolare conclusasi positivamente per molte formazioni del fermano.

SERIE A2

XL Extralight Montegranaro che chiude al di la delle più rosee aspettative al quinto posto avendo assaporato in diverse occasioni anche il secondo. Veregrensi quindi alla vigilia del primo impegno playoff in casa del Biella, quarta della graduatoria.

SERIE B NAZIONALE

Sfuma sul filo di lana la conquista di un posto nei playoff da parte del Malloni Porto Sant’Elpidio dopo una stagione disputata con molti alti e bassi.

SERIE C SILVER

Primo turno playoff quasi chiuso in questo torneo che vedrà impegnate la Sutor Montegranaro a Fossombrone e l’Icubed Pedaso in quel di Matelica per l’incontro di spareggio. Primo turno playout che ha determinato la squadra della Pallacanestro Recanati come avversaria della Virtus Porto San Giorgio per la sfida per la permanenza in campionato. Rivieraschi che hanno terminato la stagione regolare con un solo successo e quindi partono che gli sfavori del pronostico.

SERIE D REGIONALE

Quarti di finale promozione già conclusi positivamente per la Basket Fermo che ha eliminato in tre incontri il Taurus Jesi raggiungendo il miglior risultato assoluto nel corso della sua breve storia societaria. L’avventura, quindi, continua da questo fine settimana con la trasferta di Fermignano sempre al meglio dei tre incontri. Al contrario sono iniziati male gli spareggi retrocessione per la formazione concittadina della Victoria, superata al primo turno dal Camb Montecchio e quindi è costretta ad un ulteriore sforzo per non precipitare nel campionato di Promozione.

PROMOZIONE MARCHE

Conclusa la stagione regolare con molte società del fermano che hanno conquistato un posto nella griglia playoff. Alcune di queste hanno già festeggiato il massimo risultato raggiungibile mentre altre hanno iniziato gli spareggi con buone ambizioni di poter conquistare la promozione in Serie D. Playoff che sono però iniziati nel peggior modo possibile con una sola formazione fermana ancora in gara vale a dire l’Amandola Basket che si trova sull’uno a uno con il Basketball Osimo e che si gioca il passaggio domenica alle 18,00 nel palas casalingo. Fuori gioco tutte le altre: Faleriense Basket, La Tela Campofilone, Pallacanestro Porto Sant’Elpidio, Sangiorgese 2000 e Sporting Porto Sant’Elpidio.

Tiziano Vesprini