MONTEGRANARO - L'associazione di categoria ha incontrato l'assessore Beverati: ok da subito sui controlli, al vaglio dell'amministrazione la rimodulazione della dislocazione delle bancarelle

Confcommercio Marche Centrali ha incontrato nei giorni scorsi l’assessore al commercio del Comune di Montegranaro Giacomo Beverati per parlargli del mercato settimanale del martedì. “Negli ultimi tempi e soprattutto dopo i lavori di rifacimento di via Gramsci – il punto di Confcommercio – il mercato della piazza ha visto il progressivo spopolamento degli ambulanti soprattutto quelli dell’alimentazione con una minore e conseguente frequentazione della piazza, ecco perché Confcommercio Marche Centrali ha chiesto di riunificare il mercato sotto le mura. Le ulteriori richieste avanzate dai rappresentanti sindacali dell’associazione sono state quelle di un maggior controllo durante le operazioni di spunta del mattino con la presenza di un vigile urbano e di un registro delle presenze. L’assessore Beverati su questi ultimi due punti ha dato assicurazione di poter subito intervenire mentre sullo spostamento delle bancarelle dalla piazza si è dichiarato perplesso perché significherebbe la perdita di un importante momento commerciale per le attività e per i residenti del centro storico. L’assessore si è comunque reso disponibile ad approfondire la richiesta degli operatori che a tal proposito avevano sottoscritto una petizione con raccolta di firme onde evitare che la piazza si spopoli per un processo naturale di convenienza degli operatori che, non trovandola più redditizia, sceglieranno altri mercati”.