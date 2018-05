CIAK SI GIRA - Lo shooting di questo thriller sentimentale, ambientato nelle Marche ed interpretato come attrice protagonista da Maria Grazia Cucinotta, inizierà lunedì a Osimo e proseguirà fino a giugno tra Sirolo, Numana e Pedaso

Dalla bellezza di Osimo al mare di Sirolo e Numana, toccando le colline di Pedaso, per raccontare una storia che parla di sentimenti tra una donna ed un uomo ma anche del mistero della vita. Nella città dei senza testa stanno per iniziare le riprese del film ‘Il Gatto & la Luna’ del regista Roberto Lippolis. I primi ciak saranno battuti lunedì prossimo ma lo shooting proseguirà fino a giugno, anche nella Rivera del Conero e a Pedaso. Prodotta dalla Ventitre Srl ed interpretato come attrice protagonista da Maria Grazia Cucinotta, l’anteprima nazionale della pellicola, sarà illustrata nel corso di una conferenza stampa mercoledì prossimo, 9 maggio, alle 12, nella Sala Vivarini, a Palazzo comunale di Osimo. All’incontro saranno presenti come rappresentanti della Ventitre Srl, il regista Roberto Lippolis e l’attore Enzo Storico, il direttore della fotografia, Nino Celeste; gli altri attori del cast: Linda Batista, Massimiliano Pazzaglia, Roberto Calabrese, Antonella Salvucci e Maya Talem. La trama di questo thriller sentimentale, interamente ambientato nella nostra regione e finanziato in parte con i fondi Fesr Marche 2014-2020, si articola su due piani, quello reale e quello onirico.