La costa fermana si colora di blu, ritirate a Roma le bandiere 2018

Porto San Giorgio, Fermo, Porto Sant’Elpidio e Pedaso sono ancora Bandiera Blu. Il riconoscimento, che certifica la qualità ambientale delle località turistiche e balneari è stato consegnato questa mattina a Roma, nella sede del Cnr, dai rappresentanti della Foundation for Environmental Education (Fee) a sindaci, assessori e rappresentanti delle amministrazione comunali. Nella fase di valutazione portata avanti dalla giuria nazionale, hanno dato il loro contributo istituzioni quali il Ministero dei Beni culturali e del Turismo, il Ministero delle Politiche agricole, regioni, il Comando generale delle Capitanerie, l’Ispra, Il Consiglio nazionale dei chimici e l’Anci, nonché organismi privati quali i Sindacati balneari e la Fin. In Italia sono 175 i comuni che hanno ottenuto il riconoscimento per un totale di 368 spiagge

A fare la doppietta che stata Porto San Giorgio che ha ricevuto la bandiera sia per il litorale che per l’approdo. A ritirare il riconoscimento, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, l’assessore all’Ambiente Massimo Silvestrini. In Italia sono 175 i comuni che hanno ottenuto il riconoscimento per un totale di 368 spiagge. Soddisfatto l’assessore Silvestrini: “E’ un risultato di tutta la città – ha detto oggi dopo la cerimonia – è dovuto alla compartecipazione di tutti i cittadini a rendere la città pulita, accogliente e per questo premiata”. Per l’assessore al Turismo Elisabetta Baldassarri: “Il riconoscimento ottenuto oggi al Cnr non è un esito scontato. Vedendo le non conferme per alcuni Comuni a noi vicini, possiamo ritenere con soddisfazione che Porto San Giorgio offre servizi in linea con gli standard richiesti dagli organi giudicanti. La Bandiera Blu, oltre ad essere un ambito riconoscimento, è uno stimolo per tutti a migliorare ancora”.

Dall’estate 2008 anche Porto Sant’Elpidio non ha mai mancato un appuntamento con la bandiera blu ed il merito è anche dell’impegno dell’amministrazione comunale. “Anche quest’anno la bandiera Blu ritorna a sventolare sulla nostra città – commenta l’Assessore al Turismo Milena Sebastiani – Sono orgogliosa che durante il mio lavoro la città non ha mancato un appuntamento con l’ambito riconoscimento. Al contrario di come spesso si crede la Bandiera Blu non è solo un simbolo formale ma la risultanza di diversi fattori, oltre a quelli ambientali legati alla pulizia dell’acqua vengono considerati anche i servizi offerti, ad esempio uno dei nostri fiori all’occhiello è senz’altro il salvataggio garantito anche nelle spiagge libere. I turisti danno sempre più importanza a questi elementi nella scelta delle proprie mete di vacanza, abbiamo potuto constatarlo ad esempio nelle fiere di settore alle quali abbiamo partecipato. Non bisogna dimenticare, infine, il ruolo fondamentale degli eventi che siamo riusciti a calendarizzare, rendendo Porto Sant’Elpidio famosa in tutta la Regione ed oltre; tra questi c’è anche la festa dedicata proprio alla Bandiera Blu che quest’anno speriamo di poter fare il 16 giugno con la cerimonia ufficiale di consegna e tanti altri appuntament”. Soddisfazione anche da parte del primo cittadino Nazareno Franchellucci: “L’ottima qualità ambientale e la gestione sostenibile del territorio sono valsi alla nostra città la undicesima Bandiera Blu . Gli oltre 7 km di piste ciclabili, le innumerevoli aree gioco dedicate ai più piccoli, la pineta ed i giardini pubblici e le molteplici iniziative volte alla promozione di un turismo sempre più responsabile ed ecosostenibili sono valsi a Porto Sant’Elpidio l’attribuzione anche quest’anno dell’importante vessillo.” “Questo prestigioso riconoscimento – spiega il Vicesindaco Annalinda Pasquali – costituisce una garanzia di qualità per i residenti e per i turisti, perché rappresenta il riconoscimento del lavoro svolto dall’amministrazione e dal personale dell’Ufficio ambiente comunale. Il comune di Porto Sant’Elpidio ha rivolto molta attenzione alla pianificazione sostenibile del territorio e alla qualità delle acque di balneazione. A questo va aggiunta la collaborazione con i Rangers d’Italia per il controllo ambientale; la recente convenzione con la Lida per il controllo delle deiezioni canine e la salvaguardia del benessere degli animali domestici, la campagna di sensibilizzazione per il decoro della città e la campagna Portami al mare con te rivolta ai nostri amici a quattro zampe e la formazione ambientale rivolta alle giovani generazioni in collaborazione con la Cea la Marina”.

Bandiera Blu anche per la Città capoluogo della Provincia di Fermo: Fermo con le spiagge di Lido- Casabianca e Marina Palmense. A ritirare il prestigioso riconoscimento per la Città di Fermo, che lo ha conseguito per la sesta volta consecutiva, l’assessore all’ambiente Alessandro Ciarrocchi insieme al consigliere comunale Giulio Cesare Pascali. “Un riconoscimento che onora la città – ha detto l’assessore Ciarrocchi a margine della consegna – e che attesta quanto fatto fino ad ora, tutte le azioni condotte, le progettualità e le idee innovative concretamente realizzate a testimonianza dell’attenzione per la costa che aggiunge così al suo biglietto da visita anche la sesta bandiera blu. Un grazie va al lavoro portato avanti ogni giorno dell’Ufficio Comunale Politiche Ambientali e all’Asite”.

“Esprimo soddisfazione per questo riconoscimento che rappresenta anche uno stimolo e un impegno per il futuro nel mantenere e Premiate nelle Marche: Cupra Marittima, Grottammare, San Benedetto del Tronto, Civitanova, Potenza Picena Pesaro, Fano, Mondolfo, Ancona, Senigallia, Numana e Sirolo.