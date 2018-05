FERMO - L'unione celebrata dal sindaco Calcinaro. Pranzo alla pasticceria Leoni

di Simone Corazza (foto e video Simone Corazza)

Hanno detto sì, questa mattina, alla presenza del sindaco di Fermo Paolo Calcinaro, Ewa e Katiuscia per la prima unione civile tra donne a Fermo. La prima unione civile nel capoluogo di provincia, per la cronaca, è stata quella celebrata nel settembre del 2016, sempre da Calcinaro, e che ha visto unirsi il suo vicesindaco Francesco Trasatti a William Timi (leggi l’articolo). Ewa e Katiuscia convivono da 12 anni e per loro era ormai arrivato il momento di perseguire la strada dell’unione civile con la legge Cirinnà in vigore da due anni.

Ewa in nero e argento, coroncina di roselline in testa, Katiuscia in bianco. Ad attenderle in Comune, alle 11, il sindaco Paolo Calcinaro che ha formalizzato così la loro unione. Le due donne si sono conosciute 14 anni fa a Sforzacosta. Da lì la convivenza a Macerata e poi il trasferimento, per lavoro, a Girola di Fermo. Per Ewa un’unione che, al d là delle personali e fortissime emozioni, ha un forte significato in generale nella lotta all’omofobia. Per loro oggi “è il giorno più felice della vita”. “Indipendentemente dal sesso bisogna amarsi e rispettarsi. Io e la mia sposa Katiuscia – dichiara Ewa – ci amiamo da 12 anni e auguriamo a tutti di amarsi e rispettarsi. Non si critichi chi si ama veramente perché non dipende dal sesso. Amarsi è la cosa importante, a prescindere dall’essere etero, bisessuali o omosessuali. Un bacio a tutti”. Dal Comune Ewa e Katiuscia si sono spostate alla pasticceria Leoni dove hanno pranzato e festeggiato il loro amore, il loro traguardo raggiunto.