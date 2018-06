MOTO - Sabato 9 e domenica 10 giugno a Fermo ecco il raduno con le moto costruite rigorosamente in Giappone negli anni '70. Al raduno parteciperanno centauri di tutt'Italia, chiamati a visitare le bellezze della nostra provincia, dall'entroterra sibillino alla costa sangiorgese

FERMO – Raduno di moto sabato 9 e domenica 10 giugno (al mattino) al Girfalco che vedrà la partecipazione dei tanti appassionati delle mitiche moto anni ’70 giapponesi.

Raduno all’11° edizione che vede il coordinamento di Andrea Fabiani, Orlando Ramini e Stefano Castori con circa un centinaio di centauri provenienti da tutta Italia (Lazio, Umbria, Toscana, Sicilia, Emilia Romagna).

Sabato alle 11.30 partenza per un giro turistico fino ai Sibillini con sosta a Monte San Martino, degustazione di prodotti tipici on the road e giro turistico passando, solo per fare alcuni esempi, per Amandola, Montefortino, Montemonaco, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano e ritorno a Fermo dove, in serata, sono in programma la cena e la musica anni ’70 con Mario Mazzaferro.

Domenica mattina partenza ancora dal Girfalco per visitare uno dei borghi più belli d’Italia ovvero Torre di Palme, per concludere il tour a Porto San Giorgio.

“Una fine di settimana veramente ricca di iniziative – ha detto l’assessore al commercio Mauro Torresi – che vanno nella direzione di far conoscere sempre più la nostra città ed il nostro territorio”.