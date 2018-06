FERMO - Le fiamme hanno avvolto anche un cassonetto dell'immondizia. Fuggi fuggi tra i passanti. Sul posto i vigili del fuoco di Fermo

Attimi di paura, oggi pomeriggio intorno alle 15,45, nel cuore del quartiere Santa Caterina, a Fermo, davanti al complesso Santarelli. Un’auto, una berlina Bmw, sembra alimentata a metano, parcheggiata davanti al supermercato Sma, è stata infatti divorata dalle fiamme. Ancora tutte da definire le cause alla base del rogo lungo viale Trieste. Fatto sta che le fiamme hanno raggiunto un’altezza tale da essere viste a diverse centinaia di metri di distanza.

Per non parlare dell’alta colonna di fumo nero che ha messo in allerta tantissimi tra passanti e residenti nelle zone limitrofe. Le fiamme hanno avvolto anche un cassonetto dell’immondizia poco distante dalla vettura. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno prontamente domato le fiamme per poi mettere in sicurezza la berlina, con alcuni dei presenti che si sono dati da fare per facilitare il passaggio del camion dei pompieri rimuovendo alcune recinzioni da cantiere.

Quella preoccupante colonna di fuoco e fumo nero ha allarmato molti passanti che tra grida e richieste di aiuto si sono allontanati, chi a piedi, chi in auto, dalle fiamme. Ma allo stesso tempo in tanti sono scesi in strada per osservare l’auto divorata dal fuoco.

g.f.