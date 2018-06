Un drone alla scoperta del Santuario della Madonna dell’Ambro: prosegue l’intervento della Carifermo (VIDEO)

WEB - Disponibili sulla pagina Facebook dell'istituto di credito le immagini realizzate da Yapov per raccontare il lavoro di recupero dell'importante luogo di culto

Restauro Santuario dell'Ambro Per dare un segnale forte e per infondere fiducia e speranza, #Carifermo ha contribuito all'intervento di recupero della chiesa del Santuario dell'Ambro a Montefortino, luogo di culto tra i più antichi delle Marche. Pubblicato da Carifermo Spa su giovedì 21 giugno 2018

di Andrea Braconi

È un viaggio in bianco e nero che inizia da Arquata del Tronto e da quel 24 agosto 2016 che ha visto piegarsi il centro Italia. Un viaggio in drone per raggiungere poi Montefortino, più precisamente il Santuario della Madonna dell’Ambro, gravemente lesionato dalle scosse di terremoto.

Ma è soprattutto un viaggio a colori quello della Carifermo, racchiuso in un video che arriva al 13 marzo 2018 e all’inizio dei lavori per recuperare la chiesa, lavori che dovrebbero terminare entro la fine del 2018.

“Un segnale forte e per infondere fiducia e speranza” spiegano dallo storico istituto di credito, che ha scelto di investire per ridare alla comunità la possibilità di godere di un luogo di culto tra i più antichi delle Marche.

Il video, realizzato da Yapov (Yet Another Point Of View), è ora online sulla pagina Facebook della stessa Carifermo.