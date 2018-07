MEMORIAL - Venerdì 27 e sabato 28 luglio nella piazzetta di Bar Taxi si svolgerà un torneo di calcio tennis 2vs2 (le squadre possono essere composte da un numero massimo di 3 partecipanti) in onore del 25enne scomparso due anni fa. L'intero ricavato sarà devoluto alle missioni estere dei cappuccini delle Marche per un fine speciale

PORTO SANT’ELPIDIO – «Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta» così nel weekend Paolo Passamonti verrà ancora una volta ricordato dalla sua città, quella Porto Sant’Elpidio che non lo ha mai dimenticato e che non ha mai perso occasione di tenere vivo nella memoria di tutti quel 25enne prematuramente scomparso il 30 giugno del 2016.

Venerdì 27 e sabato 28 luglio nella piazzetta di Bar Taxi, in via Cesare Battisti, si terrà il 2° Memorial “Paolo Passamonti”, un torneo di calcio tennis 2 contro 2 organizzato da famigliari e amici di Paolo.

La quota d’iscrizione è di 50 Euro a squadra e queste potranno essere composte da un numero massimo di 3 partecipanti. L’intero ricavato del montepremi sarà devoluto alle Missioni Estere dei Cappuccini delle Marche, per permettere la costruzione di un asilo nel villaggio di Mayo in Etiopia. Grazie al contributo raccolto nei due giorni del torneo un’aula della scuola sarà dedicata a Paolo Passamonti.

Infine, ma non meno importante, per tutta la durata dell’evento Ant nelle Marche sarà presente con una postazione informativa e per fare una raccolta fondi volontaria. Insomma, oltre al divertimento garantito, si ricorderà un fratello di Porto Sant’Elpidio salito in cielo e si farà del bene.

