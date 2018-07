Opportunità per giovani disoccupati: avviso pubblico per la realizzazione di progetti di tipo sociale, culturale e ambientale

FERMO - I giovani interessati, che devono essere disoccupati ed avere compiuto i 30 anni di età, percepiranno un’indennità mensile di 700 euro. Manifestazioni di interesse da presentare entro l’8 agosto

Il Comune di Fermo è stato il primo, in ambito provinciale, ad avviare le procedure per attivare una serie di progetti di sviluppo dei servizi che saranno finanziati dalla Regione Marche attraverso il Fondo Sociale Europeo. Tali progetti, che spaziano dall’urbanistica alla valorizzazione dell’ambiente e dei beni culturali fino ai servizi sociali, prevedono il coinvolgimento di giovani diplomati e laureati residenti nel Comune di Fermo che potranno realizzare un’esperienza formativo-lavorativa di 9 mesi.

I giovani interessati, che devono essere disoccupati ed avere compiuto i 30 anni di età, percepiranno un’indennità mensile di 700 euro. La normativa regionale prevede che i giovani interessati, in possesso dei requisiti, presentino una manifestazione di interesse al Centro per l’Impiego di Fermo (in Via Sapri) entro e non oltre l’8 agosto 2018.

La modulistica da utilizzare ed il relativo bando possono essere consultati sul sito del Comune di Fermo (www.comune.fermo.it) o direttamente presso lo stesso Centro per l’Impiego.