PORTO SAN GIORGIO - La Notte Rosa Revolution entra nel vivo. Inaugurata la festa a piazza Matteotti alla presenza del sindaco Loira. Negozi aperti, concerti, giochi per bambini. Attese migliaia di persone.

di Sandro Renzi

“E Notte Rosa sia”. Così il sindaco Nicola Loira tagliando il nastro, ovviamente rosa, poco fa in piazza Matteotti e dando il via alla notte più lunga dell’estate sangiorgese. Negozi aperti, diciannove punti della città interessati da eventi, concerti, degustazioni all’aperto, mostre mercato, giochi. Il centro chiuso al traffico e sorvegliato speciale per garantire la sicurezza dei visitatori e quella dei luoghi. Tutto pronto per la settima edizione della Notta Rosa Revolution. “In questa città ci sono ancora persone innamorate del loro paese e grazie a loro è possibile organizzare eventi simili, tra i più importanti della stagione estiva” ha detto il primo cittadino. Sono attese anche quest’anno migliaia di persone per un appuntamento che ormai è un must della programmazione estiva. Sono state anche premiate le vetrine più belle e particolari addobbate per l’occasione. Anima dell’evento Teresa Scriboni di Confcommercio Marche Centrali. Il premio per la vetrina più bella è andato a pari merito alle attività Room Style e Gran Caffè Patrizio e Daniela. “Premio per la vetrina più originale all’ottica Vinci” ha annunciato la Scriboni “con la scritta Lu Portu”. Per la creatività sono stati infine premiati Streni e la Boutique 900. La macchina organizzativa vede in prima linea le forze dell’ordine, la Protezione civile, la Pro loco e la Croce Azzurra.