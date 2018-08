MONTEGRANARO - Le iscrizioni per l’anno 2018/2019 sono aperte già da tempo e le modifiche al regolamento saranno pubblicate sul sito del Comune

Venerdì 3 agosto l’Asilo Nido di Montegranaro ha interrotto l’attività per la pausa estiva e riaprirà lunedì 3 settembre. Le iscrizioni per l’anno 2018/2019 sono aperte già da tempo e le modifiche al regolamento (approvate nel Consiglio comunale del 30 luglio 2018, riguardanti l’art. 3 e l’art. 6, e che andranno in vigore dal 1 settembre 2019) saranno pubblicate sul sito del Comune.

“Diversi sono gli aiuti economici messi a disposizione delle famiglie per incentivare la frequenza dell’Asilo Nido – commenta l’Assessore Cristiana Strappa -. Si ricordano i contributi messi a disposizione dalla Regione Marche con l’emissione di voucher che anche quest’anno andavano richiesti per il 2018/2019 ed entro il 30 giugno direttamente alla Regione. Anche l’Inps viene incontro alle esigenze delle fasce più deboli con erogazione di contributi analoghi. Per l’anno 2017/2018 appena concluso i genitori che riconoscono nell’Asilo Nido un azione educativa di qualità e non esclusivamente una sorta di baby parking, ringraziano le educatrici, la psicologa, e tutte le collaboratrici per le iniziative formative e didattiche all’avanguardia prese. Anche l’Amministrazione comunale di Montegranaro intende ringraziare la cooperativa Il Faro per il lavoro svolto. Auspichiamo – conclude – per il prossimo anno 2018/2019 di confermare il clima di fiducia e di collaborazione che garantisce la buona qualità del servizio”.