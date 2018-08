CALCIO - La matricola di Serie D fermana passa in vantaggio poi viene recuperata e sorpassata in coda al test dai professionisti rivieraschi. Nel mentre, dalla Lega, arriva la data del via di campionato: si parte il 16 settembre

PORTO D’ASCOLI (AP) – Ottimo test per la compagine di mister Massimo Paci, chiamata nel tardo pomeriggio odierno a vedersela con gli omologhi cromatici di Serie C guidati dall’ex Vis Pesaro e Maceratese, Beppe Magi. Vantaggio montegiorgese, poi pareggio rivierasco già nel primo tempo, in chiusura di sfida la rete del successo locale. Buone le indicazioni fornite dai rossoblù fermani, affatto intimoriti dal blasone dei dirimpettai, a mettere in evidenza un buon calcio a lasciar trapelare sostanziali margini di crescita.

IL TABELLINO

SAMBENEDETTESE 2 (4-3-3): Sala; Rapisarda, Zaffagnini, Miceli, Cecchini; Gelonese, Ilari, Brunetti; Calderini, Di Massimo, Kernezo. Nella ripresa: Pegorin; Gemignani, Biondi, Di Pasquale Trillò; Rocchi, Panaioli, Bove; Minnozzi, Stanco, Russotto. All. Giuseppe Magi

MONTEGIORGIO 1 (3-5-2): Perfetti (40’ st Monachesi), Scipioni (1’ st Biasol), Del Moro, Omiccioli (17′ st Bartoccini), Ghiani (17’ st Polini), De Lucia (1’ st Passalacqua), Ciarmela (33’ st Carducci), Vita, Sbarbati (17’ st Barabaglia), Mariani, Albanesi (7’ st Tirabassi). A disposizione: Frezzi, Zancocchia. All. Massimo Paci

ARBITRO: Joris Verrucci; assistenti Emanuele Trementozzi e Roberto Del Rosso (Gruppo Arbitri Marche)

RETI: 26′ Omiccioli, 37′ Ilari, 47′ Minnozzi

LA CRONACA

Il risultato si sbloccava poco prima della mezz’ora di gioco grazie ad una gran punizione dal limite pennellata dal sinistro di Omiccioli. Prima della chiusura parziale delle ostilità la Samb ripagava gli ospiti con la stessa moneta: tiro franco da fuori area calciato da Ilari e pareggio. Nella ripresa il gol vittoria rivierasco. Rasoiata dalla mancina di Russotto, corta respinta di Perfetti e tap in vincente di Minnozzi.

Nel mentre arrivano lumi sullo start di campionato. La Serie D prenderà il via il 16 settembre anziché il 2 dello stesso mese, così come stabilito dal Dipartimento Interregionale. Decisione scaturita dal presidente Lnd, Cosimo Sibilia, in virtù dell’organico delle società di quarta serie che potrebbe subire variazioni dagli effetti domino figli dei potenziali ripescaggi dalla C alla B che potrebbero avvenire il 7 settembre presso il Collegio di Garanzia del Coni. Per quanto riguarda la composizione dei gironi del campionato, gli stessi saranno ufficializzati giovedì 30 agosto.

Paolo Gaudenzi

