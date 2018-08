Lotta a contraffazione e abusivismo: sequestri della Municipale a Lido di Fermo

LIDO DI FERMO - Diverse le paia di scarpe sequestrate in un’azione che rientra nelle funzioni svolte quotidianamente dalla Polizia Municipale sull’intero territorio e d’estate in particolare sul litorale dove si svolgono i mercatini

Nuova operazione della Polizia Municipale di Fermo contro l’abusivismo commerciale: sabato sera agenti, impegnati nelle ordinarie attività di controllo del territorio, hanno sequestrato merce contraffatta nel corso del mercatino a Lido di Fermo, in particolare scarpe e borse di note marche e brand di moda.

Diverse le paia di scarpe sequestrate in un’azione che rientra nelle funzioni svolte quotidianamente dalla Polizia Municipale sull’intero territorio e d’estate in particolare sul litorale dove si svolgono i mercatini.

“Una nuova operazione eseguita dalla Polizia Municipale che si va ad aggiungere alle azioni messe a segno in questa stagione estiva, che ha registrato sicuramente meno sequestri rispetto agli altri anni, proprio grazie al lavoro ordinario, quotidiano e costante della Polizia Municipale nei mercatini estivi del litorale, scoraggiando chi svolge la propri attività in modo abusivo, facendo quindi da deterrente e tutelando i commercianti. Attività di controllo che proseguiranno come sempre normalmente e come è doveroso che sia da parte dei nostri agenti che ringrazio impegnati in questi giorni anche sul fronte della viabilità dopo quanto accaduto in autostrada” – ha dichiarato l’assessore alla Polizia Municipale Mauro Torresi.