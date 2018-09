MONTEGIORGIO - Intanto domani, al massimo mercoledì, si dovrebbe conoscere il verdetto della commissione di garanzia del più celebre concorso di bellezza italiano sulle foto osè 'rubate', come ha rimarcato la stessa Maggiorana, alla neoeletta miss

La aspettano da una settimana, ossia da quando è stata eletta Miss Italia. E ora i suoi concittadini di Montegiorgio si preparano a darle il bentornato, un abbraccio collettivo degno della ‘più bella d’Italia’. In queste ore, infatti, in città è iniziata a circolare una data, il 28 settembre prossimo. Quello infatti il giorno fissato per dare vita alla grande festa. “Montegiorgio abbraccia e festeggia Carlotta Maggiorana – Miss Italia 2018, con musica divertimento e un ‘dolce’ saluto finale”.

Così si legge nel manifesto che annuncia l’evento. Tutti in piazza Matteotti alle 21,15 per salutare la 26enne che ha portato, con la sua bellezza, e da una settimana con la corona e la fascia della reginetta d’Italia, il nome di Montegiorgio e delle Marche in tutto il Paese. E anche oltre. In caso di maltempo la serata si svolgerà al teatro Alaleona.

Intanto domani si dovrebbe conoscere il ‘verdetto’ della commissione di garanzia del concorso chiamato a valutare quelle foto osè pubblicate dal settimanale Oggi, foto che ritraendo la neoeletta miss nuda (ma gli scatti risalgono a un backstage di una pubblicità), potrebbero costare il titolo a Carlotta. Il condizionale, in attesa del pronunciamento della commissione, è d’obbligo. Il regolamento del concorso, comunque, parla chiaro: le ragazze non devono “essere state mai ritratte, per propria volontà o comunque col proprio consenso, in pose di nudo o in ogni caso sconvenienti”. E Carlotta, da subito, e fino a ieri, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa, ha teso a specificare e rimarcare che sono foto “rubate” e alle quali lei non ha mai dato il suo consenso. Tutto lascerebbe deporre in favore della 26enne ma, in attesa del verdetto degli avvocati che compongono la commissione, per i suoi concittadini, per i fermani e per i marchigiani non resta che incrociare le dita.