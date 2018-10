Castagne, rosso piceno e folklore locale per una domenica “Di uva in vino”

FERMO - L'iniziativa si inserisce nel calendario di manifestazioni autunnali che vedrà protagonista la cioccolata a partire da venerdì nel prossimo fine settimana

di Alessandro Giacopetti

Quarta edizione per la manifestazione autunnale “Di uva in vino”, svolta ieri in piazza del Popolo a Fermo. Secondo un copione oramai affinato nel corso degli anni, si è partiti dal mattino per arrivare all’ora di cena attraverso e mercatini di prodotti artigianali e tipici. Stand di castagne a cura del centro sociale Lido-Casabianca e possibilità di degustare vini a cura dell’Associazione Italiana Sommelier e Consorzio Vini Fermani hanno completato l’offerta del pomeriggio. Sul palco allestito davanti al palazzo della biblioteca, come da tradizione, i componenti del gruppo folklorico Ortensia di Ortezzano con danzatori e suonatori, tra cui il giovanissimo talento dell’organetto Francesco Governatori, hanno portato musiche, costumi e atmosfere rurali nel centro del capoluogo. Sotto i teloni che nei giorni scorsi hanno ospitato l’annuale Oktoberfest organizzata nell’ambito del gemellaggio di Fermo con la città di Ansbach, sono stati i sommelier dell’AIS a raccontare il vino a quanti hanno scelto di degustare le varietà presentate. Tre le degustazioni guidate, incentrate sui 50 anni del Rosso Piceno.

Presenti tra gli altri, l’assessore Mauro Torresi, il sindaco Paolo Calcinaro, il presidente Unpli Marche e Ortensia, Mario Borroni.