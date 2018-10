MONTEFALCONE APPENNINO - Perfettamente riuscita la manifestazione autunnale enogastronomica ormai più conosciuta e forse più frequentata di tutto il territorio dei Sibillini

Inanella un record dietro l’altro Sapori d’Autunno, la manifestazione autunnale enogastronomica ormai più conosciuta e forse più frequentata di tutto il territorio dei Sibillini, probabilmente anche più di qualche altra che dura più tempo ed ha molti finanziamenti a disposizione. Un evento invece che non riceve incentivi economici pubblici o da altri enti, che si regge sul volontariato, e che è capace di richiamare, in un giorno e mezzo, oltre 20.000 visitatori provenienti da tutte le Marche, da regioni limitrofe ed oltre, con turisti arrivati anche da Roma, Firenze ed altre città, come hanno testimoniato titolari di agriturismi e alberghi del territorio dei Sibillini. Un’organizzazione impeccabile da parte della Pro Loco 2000 e del Comune. Oltre un centinaio di volontari impegnati, di tutte le età, dai ragazzi delle scuole medie ai più anziani e lavori preparatori di oltre un mese.

Un impegno incredibile per un comune di circa 400 abitanti. Flusso continuo di gente dal sabato pomeriggio alla sera e per tutta la domenica per un’esperienza coinvolgente come questa che mette insieme, in un percorso in tutto il borgo medievale, le prelibatezze cucinate al momento della gastronomia tradizionale montana, in undici postazioni, con polenta col tartufo, penne alla norcina, le carni arrosto, i dolci di castagne, le caldarroste e molto altro, con altri stand di prodotti tipici, oltre 50, con castagne, mele rosa, noci, miele, salumi, formaggi e via dicendo, assieme a creazioni dell’artigianato del territorio. Il tutto condito con musica di tendenza come il concerto della band Spaghetti a Detroit, o il folklore di canti e musica de La Martinicchia. Senza dimenticare le animazioni con i falconieri, le possibilità di tiro con l’arco, le visite al Castello medievale, al Centro di Educazione Ambientale, ai ricchi musei dei Fossili, dei Minerali, di Storia Naturale e del Polittico dell’Alemanno. Un mix affascinante di gastronomia, tradizioni, ambiente, cultura, artigianato, il tutto di alta qualità. Senza dimenticare gli originali addobbi ispirati all’autunno.