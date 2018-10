EVENTI - Il convegno di sabato 20 ottobre alle ore 9.30, a cui prenderanno parte gli istituti superiori cittadini che hanno dato la loro adesione, è stato organizzato dal Cum (Club Ufficiali Marchigiani)

Il Servizio Nazionale di Protezione Civile sarà al centro del convegno, cui prenderanno parte le scuole superiori cittadine che hanno dato la loro adesione, organizzato dal Cum (Club Ufficiali Marchigiani), con il patrocinio del Comune di Fermo, sabato 20 ottobre alle ore 9.30 alla Sala degli Artisti.

In programma, dopo il saluto delle autorità, gli interventi del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale Angelo Borrelli sul tema della Protezione Civile Nazionale, del Direttore della Protezione Civile della Regione Marche David Piccinini sul sistema Marche di Protezione Civile, del Comandante del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno e Fermo Paolo Mariantoni sulle funzioni dei vigili del fuoco nell’ambito del servizio nazionale di protezione civile e del col. Alessandro Grassano, del Comando Operativo Interforze, sulla difesa in supporto ai cittadini. A chiudere la mattinata l’intervento del Generale Filberto Cecchi, Presidente del Club Ufficiali Marchigiani. In Piazza del Popolo saranno esposti alcuni mezzi della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.