Il grande fascino dei mattoncini Lego: successo per la kermesse elpidiense

SANT’ELPIDIO A MARE - Appassionati di ogni età in occasione del fine settimana appena concluso alla bocciofila elpidiense. Le parole del sindaco Terrenzi e dell'assessore Torresi

Il fascino dei mattoncini Lego ha chiamato a raccolta appassionati di ogni età in occasione del fine settimana appena concluso alla bocciofila elpidiense. Oltre alla parte espositiva a catturare l’attenzione dei visitatori è stata la zona destinata al gioco libero con vasche di mattoncini sfusi lasciati alla fantasia di grandi e piccini.

“Archiviamo con soddisfazione la prima edizione di Marche Brick nella nostra Città – dice l’assessore Stefania Torresi – ed è stato bello lasciarsi coinvolgere dall’entusiasmo di tutti coloro che hanno apprezzato al proposta. E’ bello vedere, in particolare, che i Lego catturano appassionati di ogni età come una specie di collante tra generazioni. Si tratta di un evento che abbiamo fortemente voluto nella nostra città e che arricchisce la programmazione di appuntamenti che fanno da anteprima alle manifestazioni natalizie il cui programma è in via di definizione”.

“I Lego sono il simbolo del gioco per eccellenza – aggiunge il sindaco Alessio Terrenzi – capaci di stimolare, da sempre, fantasia e creatività. Archiviamo l’evento con un segno decisamente positivo”.