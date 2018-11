Bonifica, proseguono gli incontri promossi da Sos Utenti

FERMO/GROTTAZZOLINA - Il presidente Di Ruscio: "Oggi nelle sale degli enti preposti al governo del territorio dovremmo appendere le gigantografie delle foto dei nostri fiumi e colline"

Prosegue il ciclo d’incontri sul territorio promosso da Sos Utenti per parlare della tassa di bonifica, delle sentenze delle sentenze delle diverse Commissioni Tributarie, della petizione verso la Regione Marche e di tutela del territorio.

“L’Allegoria ed Effetti del Buono e del Cattivo Governo – spiega il presidente Saturnino Di Ruscio – è un ciclo di affreschi di Ambrogio Lorenzetti conservato nel pubblico palazzo di Siena databile 1338-1339. Tra le diverse immagini vi sono due paesaggi della medesima città, Siena, uno con gli effetti del Buon Governo dove i cittadini vivono nell’ordine e nell’armonia e l’altro con gli effetti del Cattivo Governo dove si vede una città in rovina. Gli affreschi dovevano ispirare l’operato dei governatori cittadini che si riunivano in quelle sale. Nella storia dell’arte italiana è la prima opera di contenuto non più solo religioso ma politico e filosofico. Oggi nelle sale degli enti preposti al governo del territorio dovremmo appendere le gigantografie delle foto dei nostri fiumi e colline”.

Da qui l’invito del presidente Di Ruscio: “Di questo e tanto altro se ne parlerà negli incontri previsti nei giorni 15 novembre alle ore 21 presso il Centro Sociale a San Girolamo di Fermo e il 20 novembre sempre alle ore 21 presso La Fontana in Via Carlo Alberto Dalla Chiesa a Grottazzolina con la collaborazione del gruppo consiliare Cambiare Insieme Grottazzolina”.