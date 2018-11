MONTE URANO - Nata da un’idea dell’imprenditore calzaturiero Luigi Gobbi, alla guida del gruppo Toolk con circa 140 dipendenti, l’Academy è una società privata accreditata dalla Regione Marche per la formazione superiore e continua e sarà presente all’evento “Info Scuole Aperte” al CivitaExpo.

Sono frequenti le notizie negative nel mondo del lavoro e spesso si tralasciano, invece, dati importanti legati ad una grande richiesta di manodopera e professionalità sempre più difficili da trovare. Sulla base di questa necessità del mondo imprenditoriale calzaturiero locale è nata, nel 2015 a Monte Urano, la Tool.K Academy, società privata di formazione specializzata.

Rispetto al gruppo calzaturiero Toolk, che conta oggi circa 140 dipendenti, l’Academy rappresenta lo spin-off aziendale attraverso il quale l’imprenditore Luigi Gobbi ha dato avvio ad un’attività di formazione volta, in principio, a soddisfare il bisogno di figure professionali specifiche da inserire nelle proprie strutture e, in seguito, a favorire la specializzazione e la riqualificazione della forza lavoro presente nel distretto calzaturiero fermano maceratese, in un’ottica più ampia.

Tool.k Academy, ente accreditato dalla Regione Marche per la formazione superiore e continua, ha avviato numerosi percorsi formativi sin dalla sua costituzione, in collaborazione sia con le agenzie per il lavoro presenti nel territorio (grazie alle risorse dei fondi interprofessionali), sia partecipando ai percorsi di formazione professionale, cofinanziati dal FSE e approvati dalla Regione Marche, fornendo i propri docenti e le proprie strutture.

Fiore all’occhiello dell’Academy sono i suoi laboratori e le sue aule didattiche, idonee a garantire una formazione pratica ed operativa realmente vicina al mondo del lavoro.

L’Academy, infatti, consta oggi di diversi laboratori attrezzati: taglio a mano, a trancia ed automatizzato, laboratorio di orlatura che ripropone tutte le strumentazioni e i materiali che si utilizzano in un tomaificio, laboratorio di montaggio (dotato di premonta/calzera e di macchine per la sfibratura/applicazione dei fondi) e quello di finissaggio della calzatura.

Le aule didattiche e la sala per le conferenze sono tutte dotate di sistemi di video-proiezione, e sono fornite delle più innovative strutture hardware e software per erogare corsi nell’ambito del design e della modelleria, in area amministrativa e della comunicazione/marketing. È presente anche un’aula con 10 postazioni pc utilizzabili per corsi di formazione in area informatica e CAD 2D e 3D.

Lo staff di Toolk Academy è costituito da un team di formatori qualificati che hanno maturato un’ampia esperienza nel settore della docenza; ad oggi si sono svolte circa 9.000 ore di lezione per quasi 50 corsi distribuiti nell’arco di tre anni di attività, con oltre 300 allievi che hanno completato il loro percorso di formazione: molti di loro hanno in seguito avuto l’opportunità di un contratto di lavoro o di tirocinio con le imprese del territorio.

I corsi hanno il vantaggio di un’alta flessibilità per rispondere alle esigenze degli iscritti: sono possibili infatti corsi diurni ma anche serali della durata variabile (a partire da 40/50 ore) per garantire quella qualificazione e riqualificazione delle professionalità tanto richieste nel mondo del lavoro.

L’offerta formativa di Toolk Academy è rivolta ai giovani che desiderano trovare un primo impiego ma anche ai meno giovani che vogliono rientrare nelle aziende e agli imprenditori che avvertono la necessità di accrescere le competenze del proprio personale dipendente e dei propri collaboratori.

Oggi Toolk Academy è in grado di offrire numerosi percorsi formativi incentrati nelle diverse fasi della filiera di produzione della calzatura:

fashion designer

modelleria per calzature CAD 2D

progettazione stampi per calzature

impiegati di produzione ed ufficio acquisti

programmazione della produzione

addetti al taglio pellami

orlatura

addetto al montaggio

addetto alla sfibratura ed applicazione fondi

addetto al finissaggio

Completano la formazione in area calzaturiera, i percorsi nell’ambito del web marketing, della comunicazione, dell’informatica e della lingua inglese.

Toolk Academy è presente nel catalogo della formazione erogata dalla Regione Marche (FORM.I.CA.) con ben 19 corsi negli stessi ambiti formativi già elencati, con possibilità di offrire ai partecipanti la frequenza gratuita, grazie ai voucher formativi stanziati dalla Regione Marche.

Parte di un gruppo aziendale che guarda al futuro e che sta innovando i suoi processi con progetti innovativi che puntano direttamente all’industria 4.0, l’Academy è pronta a cogliere le nuove sfide tecnologiche anche sul piano della formazione: modellisti 3D, progettisti e molto altro ancora… Una vera e propria mission volta a modulare l’offerta di formazione rispondendo ai reali bisogni del mercato del lavoro e delle imprese che oggi necessitano di digitalizzazione, di ottimizzazione dei processi, di controllo della qualità, di internazionalizzazione delle produzioni e di penetrazione dei mercati globali.

Toolk Academy con sede in Viale 8 Marzo, 5 a Monte Urano (FM), sarà presente al CivitaExpo di Civitanova Marche il 16-17-18 novembre prossimi, dalle 10 alle 20, all’evento “Info Scuole Aperte”: tre giorni di orientamento, per conoscere i migliori istituti delle Marche.

Per maggiori informazioni sui corsi consultare il sito www.toolkacademy.it o contattare l’Academy ai seguenti recapiti: info@toolkacademy.it tel. 0734 260057 – 0734 605434

