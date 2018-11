Il consiglio baby da Altidona e Pedaso in Regione per la ricorrenza della dichiarazione dei diritti dell’infanzia

VISITA- Ha aperto il dibattito il presidente del consiglio regionale Mastrovincenzo che ha illustrato gli argomenti sui quali si è lavorato in questi anni per l'approvazione della legge contro il cyberbullismo e le dipendenze tecnologiche

Martedì scorso presso la sala del consiglio regionale si è svolta una seduta aperta per celebrare la giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in collaborazione col garante regionale all’infanzia e l’Unicef Marche.

Per l’occasione sono stati invitati i sindaci dei consigli comunali dei ragazzi , i dirigenti scolastici e i sindaci dei comuni in cui è stato attivato il progetto “Consiglio comunale dei ragazzi.”

Anche una rappresentanza dei comuni di Altidona e Pedaso formata dal consigliere comunale Antonio Smiriglia, l’assesore alle politiche sociali e scuola Mariagrazia D’Angelo, il dirigente scolastico del’ISC di Monterubbiano Andreina Mircoli e il Baby sindaco di Altidona e Pedaso Matteo D’Onofrio hanno partecipato all’evento.

Ha aperto il dibattito il presidente del consiglio regionale Mastrovincenzo che ha illustrato gli argomenti sui quali si è lavorato in questi anni per l’approvazione della legge contro il cyberbullismo e le dipendenze tecnologiche. Sono intervenuti anche il presidente UNICEF Marche e il garante peri diritti dell’infanzia.

“Sono molto contento di aver partecipato a questo incontro perchè ho potuto costatare come le istituzioni si impegnino per tutelare i diritti di noi ragazzi e ancor più perchè mi sono reso conto,come baby sindaco, di aver dato un contributo per rendere il territorio in cui vivo più fruibile e più a misura di noi ragazzi.” dice il baby sindaco di Altidona e Pedaso Matteo D’onofrio,

Il Consiglio comunale dei ragazzi si rinnoverà con le elezioni del 29 novembre quando i ragazzi delle primarie di Altidona e Pedaso e della secondaria di Pedaso saranno chiamati alle urne per votare il nuovo baby sindaco e il baby consiglio.

La presentazione delle candidature si è svolta la settimana scorsa al teatro parrocchiale di Pedaso. Ogni candidato ha illustrato il suo programma al corpo elettorale. I candidati sindaco sono sono: Marini Camilla, Alici Biondi Filippo. I candidati consiglieri sono:Torelli Martina, Fabbri Nicolò, Leonetti Federico, Crescenzi Alex, Bakeri Fabio,Pagliarini Lorenzo, Donnantuoni Anna Luna, Santini Alison, Amabili Perla, Rossi Valerio, Borracci Rebeccha, Ficcadenti AlessandroGrifi Rachele, Capriotti Primo, Alunno Gaia, Galizi Karol, Sacchini Michele, Matilde Grandoni, Francesco Lamponi, Alessio Bernetti, Giorgia Giacoponi.