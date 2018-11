Unpli in Senato tra tutela del lavoro svolto e il concorso “Salva la tua lingua locale”

ROMA - Mario Borroni, presidente Unpli Marche: "Non chiediamo soldi ma la possibilità di lavorare con tranquillità come Pro Loco"

di Alessandro Giacopetti

“Pro Loco custodi di cultura e tradizioni. Patrimoni intangibili, turismo e funzione sociale”, è il titolo dell’assemblea svolta nell’aula del Senato della Repubblica pochi giorni fa cui ha partecipato anche Mario Borroni, presidente Unpli (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) sezione Marche, e tra i fondatori della Pro Loco di Ortezzano. “L’obiettivo è stato promuovere le attività delle Pro Loco a livello nazionale – spiega lo stesso Borroni – in particolare l’iniziativa ‘Salva la tua lingua locale’, concorso organizzato dall’Unpli nazionale, la cui premiazione avverrà il 14 dicembre al Campidoglio. Oltre mille elaborati da tutta Italia Marche comprese, dei quali a giorni verrà stilata la graduatoria. L’incontro è stato chiesto da noi delle sezioni regionali – chiarisce Mario Borroni – a seguito dell’introduzione delle nuove norme sulla sicurezza nell’organizzazione delle sagre. Noi chiediamo di poter lavorare tranquillamente.

Tutto nasce da un contatto preso in Veneto con il Senatore Antonio de Poli, uno dei tre questori del Senato che organizzano i lavori e uno degli ideatori dell’iniziativa. Lo avevamo incontrato ad una fiera del turismo a Piazzola sul Brenta (PD), ora ci ha promesso che inserirà nell’ordine del giorno per la prossima legge Finanziaria la possibilità di agevolazioni fiscali per le Pro Loco e per altre associazioni di volontariato. Presente alla giornata anche l’attuale presidente della Pro Loco di Ortezzano, Amos Bassetti, il più giovane delle Marche. Abbiamo anche visitato il Senato – ha aggiunto Borroni – e ad ogni presidente regionale hanno consegnato un attestato. Io condivido con tutti i 18 mila volontari delle Pro Loco delle Marche. 600 mila quelli in Italia, siamo un esercito”.

Prossimo appuntamento per l’Unpli Marche il 14 dicembre al Campidoglio per la premiazione del concorso.