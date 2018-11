PORTO SAN GIORGIO - Domani convegno-evento organizzato dall'Unione Artigiani Italiani e Pmi. Inizio alle 17,30. Interventi di imprenditori e artigiani. Tra i relatori anche il presidente nazionale Giuseppe Zannetti

Si terrà domani, dalle 17,30, il convegno-evento della Uai (Unione Artigiani Italiani e Pmi) dal titolo “Le Sinergie aziendali”. La Uai, in occasione del decennale dalla fondazione della sezione di Fermo, presieduta da Samuela Renoglio (leggi l’intervista), ha organizzato l’evento al David Palace hotel, sul lungomare sud di Porto San Giorgio, per presentarsi a artigiani, piccoli imprenditori e cittadini. inizio previsto per le 17,30.

Dopo i saluti alle autorità e l’introduzione della stessa Renoglio, microfono a Lorenzo Romanelli della Eventonic.it, Simona Pasqualini per i bandi della Regione Marche, Alessandro Fiori della Axis Italy, Piergiorgio Gioventù della Assimedia assicurazioni, Marco Campobassi della W&S Anomalie tributarie, Marica Marsili della Anter, Luca Maucieri, area manager della Nwg Green energy e, per concludere, la parola a Giuseppe Zannetti, presidente della Uai sede nazionale. Dopo gli interventi dei relatori, spazio alle domande e agli interventi del pubblico. Seguirà un aperitivo.