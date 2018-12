FERMO - L'assessore Alberto Scarfini: "Un intervento che come amministrazione abbiamo voluto disporre per questi impianti che vengono molto utilizzati per raggiungere il centro cittadino e per i quali chiediamo comunque la collaborazione di tutti"

Nell’ambito degli interventi di ‘decoro urbano’ attuati dall’amministrazione comunale, hanno preso il via in questi giorni delle operazioni che stanno riguardando la pulizia interna ed esterna degli ascensori di proprietà comunale.

Vani e vetrate puliti e igienizzati dell’ascensore obliquo che collega via Ciccolungo a via XX settembre.

Si procederà poi con quello che collega via XX Settembre a Via Veneto, quello del Terminal, quello che da Piazzale Carducci porta a Piazzale Azzolino e quello in via Migliorati.

“Un intervento che come amministrazione – ha dichiarato l’assessore al decoro urbano Alberto Scarfini – abbiamo voluto disporre per questi impianti che vengono molto utilizzati per raggiungere il centro cittadino e per i quali chiediamo comunque la collaborazione di tutti, affinché si possa sempre mantenere il decoro urbano e dunque il decoro dei beni di pubblica fruizione”.

“Un lavoro sul decoro che – aggiungono dal Comue – viene seguito, per quel che riguarda l’ambiente, anche dall’Assessorato alle Politiche Ambientali, guidato da Alessandro Ciarrocchi, con interventi effettuati ad hoc come si ricorderà nei quartieri, sulle scarpate, sulle mura cittadine, con la manutenzione del verde, con la pulizia, come avvenuto qualche tempo fa, delle statue di Annibal Caro, Giacomo Leopardi, Sisto V. Interventi sul decoro cittadino che proseguono, come noto, tutto l’anno.