FERMO - Dal ministero dei Beni culturali nuovi fondi. Riconoscimento per la 'storicità' dell'evento. La soddisfazione dell'assessore Francesco Trasatti e di Marco Renzi

Nuovo riconoscimento da parte del ministero dei Beni Culturali per il carnevale storico di Fermo. In questi giorni è stato comunicato che al Comune di Fermo verrà attribuito per il 2018 un contributo di circa 52 mila euro. Si tratta della seconda attribuzione all’evento fermano dopo quella del 2017 (che fu 12.500 euro) a fronte di un progetto triennale presentato dagli Uffici Comunali alla Cultura e al Turismo che ha partecipato ad un bando ministeriale.

“Il progetto di partecipazione ha presentato il Carnevale fermano come caratterizzato da una multi-disciplinarità e da una molteplicità di forme e linguaggi artistici. Nella scelta del programma della manifestazione infatti – spiegano dal Comune – sono presenti animazioni teatrali delle tradizionali figure di Mengone Torcicolli, Lisetta e Re Carnevale, spettacoli musicali ed animazioni nelle scuole, la partecipazione delle attività commerciali cittadine, l’interazione con il locale liceo artistico statale Preziotti-Licini, le contrade cittadine che hanno fatto da corollario al programma con attività di creazioni artistiche di maschere ‘fatte in casa’, il tradizionale concorso delle maschere e dei gruppi mascherati con intrattenimenti musicali e show di danza e musica, fulcro della manifestazione insieme alla rievocazione degli storici momenti di battaglia tra Re Carnevale e Regina Quaresima fino al Rogo di Re Carnevale e alla vittoria della Regina Quaresima. Senza dimenticare il Carnevale del Mare, che dopo l’esperienza positiva del Carnevale al Lido Tre Archi, nell’estate 2018 è tornato al quartiere di Lido di Fermo, con un programma di qualità e di elevato livello artistico con circa 500 figuranti, distribuiti fra 9 carri e gruppi mascherati.

Fatto che fa ancora più onore è che nella graduatoria (di sole 26 città italiane) che ammette Fermo a finanziamento, la città compare accanto a Carnevali come quelli di Viareggio e Cento e fa parte delle uniche città delle Marche, insieme ad Ascoli Piceno e Fano, a ricevere il contributo”.

“Una notizia che ci inorgoglisce, sia perché con questo contributo viene riconosciuta la valenza storica e artistica del carnevale, che allestiamo ogni anno come Amministrazione Comunale con la collaborazione di Marco Renzi, con un occhio di riguardo alla qualità ed alla grande partecipazione, sia perché essere accanto a città dove il carnevale è l’evento simbolo come Ascoli e Fano ci fa ancora più piacere, ne abbiamo quasi una sorta di timore reverenziale ma allo stesso tempo ci sprona a fare sempre meglio” ha detto l’assessore alla cultura ed al turismo Francesco Trasatti.

“Un riconoscimento che è il coronamento di tanto lavoro, basti ricordare che sono ben 30 anni che organizzo il Carnevale a Fermo e che nel 1990 ho ripristinato – ha aggiunto Marco Renzi – direttore artistico del Carnevale Fermano – Si tratta di importanti risorse che ci saranno utili per valorizzare le nostre maschere, Mengone e Lisetta, e dunque l’intero territorio”.