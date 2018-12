SCUOLA - Il nostro viaggio all'interno di un Istituto che è storia, presente e futuro. Open day nel mese di gennaio: protagoniste entrambe le sedi di Fermo e Montegiorgio del prestigioso istituto tecnico tecnologico.

di Andrea Braconi

foto e video di Simone Corazza

Veronica del V Tca spiega come si lavora ad uno schermo lcd e come si utilizza il software del microcontrollore per visualizzare una scritta.

Il professor Paglia ci introduce ad Informatica, un’articolazione che forma i futuri analisti programmatori.

Il mondo dell’elettronica raccontato dal professor Piergentili, tra progetti, circuiti e prototipi.

Di automazione parla Marco, studente del V Aua, tra hardware e software.

Le scienze della navigazione attraverso la spiegazione del professor Petruzzi della “rotta” che i ragazzi dovranno intraprendere, anche al di fuori delle mura della scuola.

Angelica e Giulia del V Bsb e le conoscenze nell’ambito della biologia molecolare, aspettando l’università.

La narrazione della chimica “verde” da parte della professoressa Cecchi, con lo studio di nuovi materiali ed una visione pienamente sostenibile del pianeta.

E mentre Luigi del V Mmb ci porta dentro il percorso macchina per la lavorazione di un pezzo in officina, il compagno di classe Mattia ci illustra una simulazione al pannello pneumatico tra valvole e pistoli.

Infine Dannys del IV Pta, ci mostra la composizione chimica del vino e tutto quello che può essere sviluppato all’interno del laboratorio multidisciplinare dell’Agraria di Montegiorgio, senza dimenticare lo spazio all’aperto dove si pota, si semina e si raccoglie, lì dove la teoria diventa pratica.

Sono le voci del nostro ennesimo viaggio dentro il presente dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Montani” di Fermo. Un presente fatto purtroppo anche di difficoltà legate alle ultime vicende a seguito del crollo di un tetto nel maggio scorso, ma che vede la scuola, guidata dalla dirigente Margherita Bonanni, sempre in movimento e pronta a dare risponde concrete. Perché qui, dove si è fatta e si continua a fare la storia della formazione locale e nazionale, non c’è tempo per fermarsi. E sono gli stessi ragazzi a chiedere di continuare a studiare, a crescere come tecnici ma prima di tutto come persone.

Da questo girovagare tra gli spazi del Montani è nato un video che racconta le eccellenze dell’Itt e, soprattutto, la grande voglia di fare che pervade aule e laboratori.

Un’atmosfera che, pur parzialmente, sarà possibile vivere in occasione dell’iniziativa Scuola Aperta, che si svolgerà nei seguenti giorni:

Sede di Fermo

sabato 12 gennaio ore 15-20

domenica 13 gennaio ore 10-13 e 15-20

sabato 26 gennaio ore 15-20

domenica 27 gennaio ore 10-13 e 15-20

Sede di Montegiorgio (Agraria)

domenica 13 gennaio ore 10-13 e 15-18.30

domenica 20 gennaio ore 10-13 e 15-18.30

sabato 26 gennaio ore 15-18.30

domenica 27 gennaio ore 10-13 e 15-18.30