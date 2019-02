SERVIGLIANO - Presenti l’assessore regionale al Bilancio Fabrizio Cesetti, il sindaco Marco Rotoni ed il responsabile dell’Erap Marche Presidio di Fermo Sauro Vitaletti

Consegnate a Servigliano, alla presenza dell’assessore regionale al Bilancio Fabrizio Cesetti, del sindaco di Servigliano Marco Rotoni e del responsabile dell’Erap Marche Presidio di Fermo Sauro Vitaletti, le unità immobiliari ad uso abitativo site in frazione Curetta, alle famiglie le cui abitazioni sono state rese inagibili a seguito del sisma del 2016, che potranno da oggi godere di una soluzione abitativa stabile in attesa della ricostruzione della loro abitazione.

“Esprimo soddisfazione per questa importante operazione della Regione Marche di acquisto dell’invenduto che – ha sottolineato l’assessore Cesetti – ha fortemente creduto in questo tipo di soluzione. Sinergia fra Regione, Protezione Civile, Erap Marche ed Amministrazione comunale che ha permesso di sostenere i nuclei familiari in difficoltà, oltre che immettere linfa vitale a sostegno dell’imprenditoria e della comunità locale. Inoltre, con questo intervento si è limitato l’utilizzo a fondo perduto del contributo di autonoma sistemazione ed, al contempo, incrementato il patrimonio edilizio regionale, oltre a dare soddisfazione ai beneficiari in tale delicato momento”.