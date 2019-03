TURISMO e TERRITORIO - Il primo bike hotel delle Marche presenta le proposte di turismo esperienziale in bicicletta a Tipicità, presso il Fermo Forum dal 9 all’11 Marzo



MONTEGRANARO – L’Hotel Horizon, moderna struttura 4 stelle superior già dotata di servizi d’eccellenza come il Mediterraneo Restaurant, ristorante interno aperto tutti i giorni a pranzo e a cena e location ideale per cerimonie ed eventi aziendali; il centro congressuale; il Jet set lounge bar e l’area benessere Charm Beauty farm con piscina riscaldata, centro massaggi e trattamenti estetici; è ora anche il primo Bike Hotel delle Marche.

All’interno della struttura vi è infatti un’area dedicata a garage e officina bici, chiamata “Bike Room” con il parco bici Cinelli disponibili per il noleggio (tra cui Experience Special, Experience Special Woman e Zideco gravel) e tutta l’attrezzatura tecnica per interventi di riparazione e manutenzione bici. Ad uso gratuito lavatrice e asciugatrice per indumenti sportivi e l’angolo lavaggio bici.

Ma diventare bike hotel non significa solo questo, significa anche promuovere un turismo esperienziale e l’uso della bicicletta come mezzo di locomozione, di conoscenza dell’arte, della cultura e della tradizione in uno stile di vita che coinvolga tutti dai più piccoli fino alla terza età. Tutto ciò ovviamente nelle Marche, territorio perfetto per muoversi a pedali tra storia e natura.

La grande novità presentata a Tipicità sarà l’offerta “Weekend Bici e Relax”, una proposta adatta a tutti, anche a chi non ha mai fatto un’esperienza di bike tour. Cosa comprende?

Registrazione in hotel in tarda mattinata, tour guidato di 4 ore con un pit stop degustazione presso agriturismi o aziende agricole selezionate, sistemazione in hotel in mezza pensione con cena e colazione.

A fare la differenza è il libero accesso alla piscina riscaldata e area benessere, meritato relax dopo il tour. Il prezzo del pacchetto è di soli € 249 a coppia. E’ possibile portare la propria bici o noleggiarla a pagamento. Su richiesta sono anche disponibili bici elettriche o con pedalata assistita.

Per offrire tutto questo, Hotel Horizon collabora con Marchebikelife, laboratorio cicloturistico specializzato nel creare tour in bici fatti su misura per ogni tipologia di ciclourista. Esperti che accompagnano gli ospiti a vivere un’esperienza emozionale in bicicletta nel territorio – spiega Mauro Fumagalli ideatore del progetto Marchebikelife – nulla è lasciato al caso, a partire dai servizi di trasporto bagagli, alle informazioni riguardanti i percorsi proposti, ai luoghi d’arte e di cultura da visitare, alle visite alle cantine e al territorio.

Oltre all’offerta Weekend Bici&Relax, Hotel Horizon e Marchebikelife propongono ciclovacanze a pacchetto o su misura, già attive sono infatti le offerte Ai piedi dei monti Sibillini (4 giorni) e Al centro delle Marche (8 giorni).

