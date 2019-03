FERMO - Domande cartacee o on line sul sito del Comune entro il 12 marzo 2019. L'importo unitario delle borse di studio nella regione Marche è di 200 euro

Presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è istituito il “Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio” per l’erogazione di borse di studio a favore delle studentesse e degli studenti iscritti per l’Anno Scolastico 2018/2019 presso gli Istituti Statali e/o Paritari della scuola secondaria di secondo grado, per le seguenti tipologie di spesa: acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l’accesso a beni e servizi di natura culturale. L’importo unitario delle borse di studio nella regione Marche è di 200 euro.

REQUISITI DI ACCESSO

1. Residenza nel Comune di Fermo;

2. Iscrizione presso le Scuole Secondarie di Secondo grado, Statali e/o Paritarie, appartenenti al sistema nazionale di istruzione;

3. I.S.E.E. non superiore ad € 10.632,94, dichiarazione 2018 – periodo d’imposta 2017.

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La richiesta di accesso su apposito modello reperibile:

online presso l’homepage del sito del Comune Fermo alla sezione appositamente dedicata: “Modulistica online”, “Sezione Servizi Sociali”, “Richiesta Borsa di Studio”, al seguente link: https://comunefermo.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=SSOC_007

oppure può essere scaricato in formato cartaceo al seguente link: https://www.comune.fermo.it/it/modulistica1/b1071dir/13318/#b1071

entro e non oltre le ore 24 del 12 marzo 2019.