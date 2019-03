FERMO - Domenica 10 marzo lo show cooking con Scoponi, lo chef de “Il Casale del Chienti”Mercatino. E ancora, mercatino, Art & Genius e area espositiva con Copagri

“Anche nell’edizione 2019 le aziende associate alla Cna territoriale di Fermo saranno tra i protagonisti della kermesse di Tipicità, con il meglio delle produzioni in una delle vetrine del settore enogastronomico più attese e rinomate. Ringraziamo l’organizzazione di Tipicità e il Comune di Fermo per l’attenzione che rivolgono all’associazione e agli imprenditori del settore alimentare e non solo. Il nostro ringraziamento anche alla Copagri Marche, con cui nel tempo si è instaurato un ottimo rapporto di collaborazione: grazie ai circuiti Vetrine Sibilline e Le Piazzette dei Mestieri e dei Sapori le aziende del territorio sono presenti ogni fine settimana in importanti centri storici e spazi espositivi”.

Le parole del presidente Cna Paolo Silenzi illustrano la presenza dell’associazione di categoria nel fine settimana che, al Fermo Forum, celebra la cultura dell’enogastronomia e la promozione turistica dei territori.

L’appuntamento con l’evento organizzato da Cna nell’ambito della manifestazione è per domenica 10 marzo, alle ore 13 nella Bio Sala: ‘Le Marche con gusto. A tavola con Cna’ è il titolo dello show cooking di Antonio Scoponi, chef e proprietario de Il Casale del Chienti.

Sarà proposta una degustazione di carne di razza marchigiana superiore preparata con cottura indiretta dalle sapienti mani di Scoponi: “E’ un invito – dice il presidente Silenzi – a degustare e scoprire con Cna il gusto e il tipo di cottura più adatto a questa razza bovina, simbolo del nostro territorio”.

Parteciperanno all’edizione numero 27 di Tipicità nell’area Mercatino il Birrificio Familiare Mukkeller di Porto Sant’Elpidio, il Panificio D’Alesio di Monte Giberto, il Molino Agostini di Montefiore dell’Aso, l’azienda agricola Lanfranco Vitali di Montottone (salumi) e l’azienda agricola Sergio Catalini di Ortezzano (vino cotto e conserve).

I visitatori potranno conoscere e acquistare nel padiglione Art & Genius le calzature a marchio Danilo Di Lea dell’azienda Rosellina di Porto Sant’Elpidio, quelle dei calzaturifici GianRos di Casette D’Ete e Bruno Parmigiani di Montegranaro, i prodotti in pelle di Musa Lavorazioni di Monte Urano, i cappelli di Sorbatti di Montappone.

Il Forno Giemme di Colmurano, il Salumificio Properzi di Colmurano e il Birrificio Del Rio di Caldarola saranno presenti nell’area allestita da Cna e Copagri Marche.

Infine lunedì 11 marzo, alle ore 12, al Teatro dei Sapori, Cna Fermo accompagnerà gli studenti del percorso Its Agroalimentare al water show ‘Acqua, fonte di nutrizione e benessere’.